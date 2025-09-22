وزير الخارجية يلتقي في نيويورك وزير العلاقات الخارجية بالدومينيكان على هامش الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة بدورتها الـ80

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في نيويورك وزير العلاقات الخارجية بالدومينيكان على هامش الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة بدورتها الـ80

التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الإثنين وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان روبيرتو ألفاريز وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

ووفق البيان فقد تم عقب اللقاء التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية من متطلبات التأشيرة والتي تعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية وتمتينها.