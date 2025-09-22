وزارة الصحة تدشن خدمة الرعاية الصحية المنزلية للأطفال

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

دشنت وزارة الصحة اليوم الاثنين خدمة سيارات الرعاية الصحية المنزلية للأطفال بالتعاون مع جمعية (إحياء التراث الإسلامي) وذلك ضمن جهودها لتطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لتعزيز صحة المجتمع بما ينسجم مع ركائز خطة التنمية الوطنية.

وقال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في كلمة له بهذه المناسبة إن تدشين هذه الخدمة يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية في البلاد ويجسد توجهات الدولة نحو تعزيز صحة ورفاه المجتمع في إطار رؤية (كويت جديدة 2035).

وأضاف الوزير العوضي أن هذه الخدمة ليست مجرد برنامج علاجي بل تحول في فلسفة الرعاية الصحية إذ تنقل الخدمة الطبية إلى البيت ليبقى الطفل في بيئته المألوفة بين أسرته محاطا بالرعاية الطبية المتكاملة.

وأوضح أن الخدمة موجهة للأطفال دون سن الـ14 من ذوي الأمراض المزمنة المتقدمة وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الأورام والحالات التلطيفية والمعقدة بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتقليل زياراتهم المتكررة للمستشفيات فضلا عن تعزيز جودة حياتهم وتخفيف الأعباء عن أسرهم.

وذكر أن هذه المبادرة ستسهم كذلك في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتعكس التزام الوزارة بتطبيق النموذج الشمولي للرعاية الصحية الذي يجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تأتي امتدادا للتجربة الرائدة في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لطريحي الفراش والتي حققت خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 872 زيارة منزلية وفرت رعاية متكاملة أسهمت في الحد من ظاهرة المرضى طويلي المكوث في المستشفيات.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية والفنية التي أسهمت في إطلاق هذه المبادرة مؤكدا أن صحة المواطن ستبقى الأولوية القصوى في سياسات الوزارة.

وأعرب عن شكره لجمعية (إحياء التراث الإسلامي) على شراكتها المجتمعية الفاعلة في دعم المشروع مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الوطنية.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أن الفرق الطبية التي ستقدم هذه الخدمة تضم أطباء وممرضين وصيادلة وأخصائيي علاج طبيعي وعلاج مهني وفنيين متخصصين بالتعامل مع الأجهزة الطبية. وأكد السند أن اختيار الحالات المستفيدة سيتم عبر ترشيح الأطباء في المستشفيات ومن ثم التواصل مع ذوي الأطفال للحصول على موافقتهم وتحديد المواعيد المناسبة على أن يتم توثيق كل الإجراءات بسجلات المستشفى بسرية تامة.