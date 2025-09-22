بطولة Zain Edition للبادل تجمع أكثر من 250 لاعباً من الكويت والخليج

المصيبيح والمسبحي خلال المؤتمر

أعلنت زين الكويت عن رعايتها لبطولة البادل Zain Edition، وهي المحطّة الأولى من سلسلة The Padel League، حيث ستشهد نسخة زين مشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة من الكويت والخليج يتنافسون على مدار 10 أيام ابتداءً من 25 سبتمبر الجاري.

تم الإعلان عن البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في ملاعب El Padel بفندق الريجنسي، بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية حمد المصيبيح، والمدير العام لشركة Tour Events المُنظّمة للبطولة عبدالرحمن المسبحي، كما تم إجراء القرعة والإعلان عن جدول المنافسات على هامش المؤتمر.

في تعليقه، قال حمد المصيبيح: “اليوم نُطلق Zain Edition، محطّة جديدة تؤكد التزام زين برعاية الرياضة الوطنية وتمكين شباب الكويت، فنحن نؤمن أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان”

وأضاف: “نفتخر بإنجازات منتخبات الكويت الأخيرة في كأس الخليج للبادل، منها فوز منتخبي السيدات والناشئين بلقب البطولة، وحلول منتخب الرجال في المركز الثالث، فهذه الإنجازات تؤكّد أن الاستثمار في هذه الرياضة يعطي ثماره ويرفع اسم الكويت عالياً في المحافل الرياضية.”

جانب من إجراء القرعة

خلال المؤتمر، قال عبدالرحمن المسبحي: “البادل من أسرع الرياضات نمواً في الكويت والمنطقة، وجمهورها بمعظمه من الشباب، لذلك حرصنا على بناء منصّة تنافسية تمنح لاعبينا تجربة أقرب للاحتراف، ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا وفي مقدّمتهم زين لتهيئة بيئة احترافية ومُنظّمة تضمن استدامة ونجاح هذه اللعبة محلياً وإقليمياً”.

تهدف البطولة إلى ترسيخ مكانة رياضة البادل محلياً، وتمكين المواهب الرياضية الشابة، وإتاحة الفرصة لهم للتنافس عبر جدول تنافسي متكامل، بالإضافة إلى إتاحة تجربة احترافية وتمكينهم من الارتقاء بمستوياتهم وصقل مواهبهم في ظل الإقبال المتنامي من فئة الشباب على رياضة البادل.

وتتوزع منافسات نسخة زين على مدار 10 أيام، تشمل ثلاث فئات رئيسية هي تحت 16 عاماً والرجال والسيدات، مع فتح باب المشاركة أمام جميع لاعبي دول مجلس التعاون الخليجي ورصد جوائز قيّمة لكل فئة.

وتعكس رعاية زين لهذا الحدث الرياضي المتميّز التزامها بدعم الرياضات الصاعدة مثل البادل، وحرصها على أن تكون جزءاً من المبادرات التي تُمكّن الرياضيين من استعراض مواهبهم، وتمنحهم الفرصة للتألق في الساحات الدولية.

وتأتي هذه الرعاية استمراراً لدعم زين المتواصل لرياضة البادل، والتي باتت من أكثر الرياضات رواجاً بين فئة الشباب في الكويت والمنطقة، حيث حرصت الشركة خلال السنوات الماضية على دعم بطولات محلية وإقليمية كبرى، وتنظيم فعاليات داخلية لموظفيها بهدف ترسيخ ثقافة النشاط البدني والتشجيع على أسلوب حياة صحي.