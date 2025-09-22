وزير العدل: اللجنة القانونية الوزارية بحثت عددا من مشروعات مراسيم بقوانين تمهيدا لرفع التوصية بشأنها لمجلس الوزراء

اجتماع اللجنة في قصر السيف

قال وزير العدل رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار ناصر السميط إن اللجنة بحثت اليوم الاثنين عددا من مشروعات مراسيم بقوانين المقدمة من بعض الجهات الحكومية وذلك لمراجعتها ودراستها تمهيدا لرفع التوصية المناسبة بشأنها الى مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير السميط في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه اجتماع اللجنة في قصر السيف بحضور الوزراء أعضاء اللجنة وقياديي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية المعنية أن اللجنة بحثت أيضا الطلبات ذات الطابع القانوني المقدمة من بعض الجهات الحكومية. وأوضح أن اللجنة بحثت كذلك مشروعات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات تمهيدا لرفع التوصية المناسبة بشأنها الى مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل.