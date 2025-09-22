وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان راعي ورئيس مجلس الكنيسة الانجيلية الوطنية وممثلي الكنائس في الكويت

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم راعي ورئيس مجلس الكنيسة الانجيلية الوطنية في الكويت القس عمانويل غريب وممثلي الكنائس في دولة الكويت كلا من الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الاقباط الارثوذكس وكنيسة الروم الارثوذكس وكنيسة الروم الكاثوليك وكنيسة الارمن الارثوذكس وكنيسة القديس بولس لتقديم التهاني بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأكد معالي وزير شؤون الديوان الأميري أن دولة الكويت دأبت منذ نشأتها على التسامح الديني وحرية الاديان والعقيدة والحرص على أن ينعم جميع المقيمين على وطننا العزيز بأداء العبادات في أجواء آمنة ملؤها التسامح والمحبة والتعايش والعيش بأمان على أرض المحبة والسلام.