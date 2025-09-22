ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس تركمانستان على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس تركمانستان

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة وذلك على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامته.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية تركمانستان الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.