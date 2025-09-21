الدوري الإسباني: برشلونة يواصل صحوته وأتلتيكو مدريد بدايته المتعثرة

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

واصل برشلونة حامل اللقب صحوته بفوزه الكبير على ضيفه خيتافي 3-0، فيما تابع أتلتيكو مدريد المنقوص بدايته المتعثرة بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ريال مايوركا 1-1 الأحد في المرحلة الخامسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

في المباراة الاولى على ملعب يوهان كرويف المخصص لتمارينه بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة لاعادة افتتاح ملعبه “كامب نو” الممجدد، فرض المهاجم الدولي فيران توريس نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية الشوط الأول (15 و34) رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين وبفارق هدف واحد خلف مهاجمي ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي المتصدر.

وأضاف داني أولمو الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني (62)، فحقق النادي الكاتالوني فوزه الثاني تواليا بعد عثرته امام مضيفه رايو فايكانو 1-1 في المرحلة الثالثة.

وعاد برشلونة الى المركز الثاني وأعاد الفارق الى نقطتين بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة عقب فوزه على ضيفه إسبانيول 2-0 السبت.

وفرض برشلونة الذي استمر غياب نجمه الواعد لامين جمال عن صفوفه بسبب اصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية قبل 10، أفضليته منذ البداية ولم يتأخر في افتتاح التسجيل اثر هجمة منسقة لعب على اثرها جناحه الدولي البرازيلي رافينيا كرة عرضية داخل المنطقة فهيأها أولمو بكعبه بطريقة رائعة الى توريس غير المراقب فسددها بيمناه على يمين الحارس دافيد سوريا (15).

وعزز توريس تقدم النادي الكاتالوني عندما تلقى كرة من رافينيا خلف الدفاع فسددها بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس سوريا (34).

وأنقذ سوريا مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية للدولي البولندي الممخضرم روبرت يفاندوفسكي (41).

وحرمت العارضة توريس من الهاتريك بردها تسديدته القوية من خارج المنطقة (43).

وتابع برشلونة سيطرته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثالث سجله أولمو بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (62) اثر تمريرة من الدولي الانكليزي ماركوس راشفورد، بديل رافينيا.

أتلتيكو يواصل التعثر

وفي الثانية، واصل أتلتيكو مدريد المنقوص بدايته المتعثرة بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ريال مايوركا 1-1.

وفرط أتلتيكو مدريد في ثلاث نقاط ثمينة واستعادة التوازن عقب خسارته امام مضيفه ليفربول الانكليزي 2-3 الأربعاء في الجولة الاولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فسقط في فخ التعادل الثالث في مبارياته الخمس الاولى في الليغا والتي اكتفى خلالها بفوز واحد فقط.

واستهل أتلتيكو مدريد المباراة بأفضل طريقة ممكنة وحصل على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع أنتونيو رايو لكن مهاجمه الدولي الارجنتيني خوليان ألفاريس، العائد من الإصابة، أهدرها بعدما تصدى الحارس ليو رومان لتسديدته (14).

وازدادت مهمة أتلتيكو مدريد صعوبة بطرد مهاجمه الدولي النروجي الكسندر سورلوث في الدقيقة 72 اثر تدخل قوي على قائد مايوركا رايو، لكنه رغم ذلك نجح في افتتاح التسجيل بواسطة الانكليزي كونور غالاغر بتسديدة من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من الحارس رومان اثر تصديه لتسديدة قوية ليورنتي (79).

ونجح مايوركا في إدراك التعادل برأسية قوية للكوسوفي فيدات موريكي من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للبديل جان فيرجيلي (85) رافعا رصيده الى اربعة اهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وتراجع أتلتيكو مدريد الى المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط.

وقال قائده كوكي في تصريح لشبكة “دازون” للبث التدفقي: “أعتقد أننا سيطرنا على المباراة من البداية إلى النهاية، حتى سجلنا هدفا، لككن النقص العددي في صفوفنا سمح لهم بالضغط”.

وأضاف “سنحت لهم فرصة واحدة وسجلوا، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدا”.

وتابع “أكيد أننا نخسر الكثير من النقاط، لكن الطريق لا يزال طويلا حتى أيار/مايو”.

وفي مباراة ثانية، تعادل رايو فايكانو مع سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها.

وكان سلتا فيغو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه بورخا إيغليسياس في الدقيقة 49، وأدرك رايو فايكانو التعادل بعد 16 دقيقة بواسطة مهاجمه خورخي دي فروتوس (65).

ورفع رايو فايكانو رصيده الى خمس نقاط في المركز الرابع عشر بفارق الاهداف أمام سلتا فيغو.

وحقق إلتشي فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ريال اوفييدو بهدف لمهاجمه البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة التاسعة.

وصعد إلتشي الى المركز الخامس برصيد تسع نقاط مقابل ثلاث نقاط للوافد الجديد ريال أوفييدو السابع عشر.