ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مؤكدا دعم دولة الكويت للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المختلفة ومقدرا الجهود التي يبذلها الأمين العام في تطوير عمل المنظمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز محاور الدورة التي تتزامن مع مرور ثمانين عاما على تأسيس المنظمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول والحكومات حيث هنأ سموه الأمين العام بهذه المناسبة مؤكدا أنها تشكل محطة مفصلية لتجديد التزام المجتمع الدولي بمسار إصلاح الأمم المتحدة وتطوير آليات عملها بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المتعددة ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم كافة.

كما تناول اللقاء جدول أعمال الدورة وما يتضمنه من اجتماعات رفيعة المستوى وفي مقدمتها الاجتماع الخاص بحل الدولتين الذي سيعقد برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة حيث جرى التأكيد على أهمية أن يشهد هذا الاجتماع خطوات متقدمة باتجاه اعتراف عدد من الدول الكبرى والمؤثرة بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

من جانبه أشاد غوتيريش بالدور التاريخي والفاعل لدولة الكويت في دعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي وأعضاء الوفد الرسمي.