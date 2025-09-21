ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل في نيويورك رؤساء مكاتب دولة الكويت المعتمدة لدى واشنطن

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل في نيويورك رؤساء مكاتب دولة الكويت المعتمدة لدى واشنطن

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم وبحضور معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا رؤساء مكاتب دولة الكويت المعتمدة لدى العاصمة واشنطن في المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

ونقل سموه حفظه الله خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مشيدا بدور رؤساء المكاتب في تمثيل الكويت خارجيا ومؤكدا حرص القيادة السياسية على تقدير جهودهم المبذولة داعيا سموه حفظه الله إلى مواصلة العطاء والعمل بروح المسؤولية بما يعكس مكانة الكويت المشرفة متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهام أعمالهم.

حضر اللقاء معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي وأعضاء الوفد الرسمي.