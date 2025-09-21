دولة الكويت ترحب بإعلان المملكة المتحدة وأستراليا وكندا اعترافها بدولة فلسطين

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن ترحيب دولة الكويت بإعلان كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا اعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن دولة الكويت إذ تشيد بهذه الخطوة التي من شأنها الإسهام في تعزيز فرص السلام في المنطقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين فإنها تؤكد أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على ضرورة أن تحذو سائر الدول حذو الدول الثلاث بما يسهم في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.