×
×

دولة الكويت ترحب بإعلان المملكة المتحدة وأستراليا وكندا اعترافها بدولة فلسطين

وزارة الخارجية
الكويت مميز
نُشر :
س
س

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن ترحيب دولة الكويت بإعلان كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا اعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن دولة الكويت إذ تشيد بهذه الخطوة التي من شأنها الإسهام في تعزيز فرص السلام في المنطقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين فإنها تؤكد أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على ضرورة أن تحذو سائر الدول حذو الدول الثلاث بما يسهم في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية


Web Design & SEO by WebVueZoughaib