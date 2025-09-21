الشؤون: رعاية القرآن الكريم وأهله تمثل أولوية راسخة في عمل الوزارة

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال اجتماعه مع اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي اليوم الأحد أن رعاية القرآن الكريم وأهله تمثل أولوية راسخة في عمل الوزارة مشددا على أن حلقات التحفيظ ليست مجرد نشاط خيري بل رسالة مجتمعية وإنسانية تعكس قيم الكويت وهويتها الدينية وتترجم التزامها بدعم العمل الخيري والمؤسسي في خدمة كتاب الله.

وقال العجمي في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن عدد من الجمعيات إن الاجتماع بحث آليات تنظيم وعقد حلقات تحفيظ القرآن الكريم ووضع التصورات الكفيلة بضمان استمراريتها بانسيابية وفاعلية.

وأضاف أن الوزارة تنظر إلى حلقات التحفيظ باعتبارها بيئة تربوية وروحية تسهم في بناء جيل متمسك بدينه وقيمه ومحصن بالفكر الوسطي والاعتدال لافتا إلى أن هذه الحلقات تدعم الاستقرار المجتمعي وترسخ الهوية الوطنية بما يجعلها جزءا أصيلا من عمل الوزارة.

وأشار إلى أن الاجتماع ركز على وضع خطط عملية تضمن حسن إدارة هذه الحلقات وانسيابية تنفيذها موضحا أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة وفق النظم واللوائح المعمول بها بما يضمن إطارا قانونيا منضبطا يحقق التوافق بين الجوانب الشرعية والتنظيمية والإدارية ويكفل نجاحها واستمراريتها.

وأكد الحرص على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض عقد هذه الحلقات سواء كانت إدارية أو لوجستية مؤكدا أن الوزارة ستدعم الجمعيات الخيرية بكل السبل الممكنة بما يمكنها من أداء رسالتها في خدمة كتاب الله وأهله.