وزير الاتصالات: التعاون مع “غوغل كلاود” يعكس التزام دولة الكويت الراسخ بالمضي قدمًا في تبني الحلول الرقمية المتقدمة

وزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود العمر

نظّم المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة غوغل كلاود، ورشة عمل حوارية بعنوان: “تحديات تبني الحوسبة السحابية”، وذلك في مقر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وجاءت الورشة بحضور معالي وزير الدولة لشئون الاتصالات السيد/ عمر سعود العمر، وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والخبراء المتخصصين.

وشهدت الجلسة حضوراً رفيع المستوى من جهات حكومية ومالية ونفطية، من أبرزهم:

• الدكتور/ خالد محمد الزامل – رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

• السيدة/ نجاة حسين إبراهيم – مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف.

• السيدة/ حصة المزيني – المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في بنك الكويت المركزي.

• السيد/ علي الخالد – مدير إدارة أمن المعلومات في بنك الكويت المركزي.

• السيد/ عبدالله محمد العيار – نائب العضو المنتدب للاستدامة في مؤسسة البترول الكويتية.

• إلى جانب ممثلين عن ديوان المحاسبة، وعدد من القيادات المختصة في مجالات المخاطر، وأمن المعلومات، والابتكار الرقمي.

وأكد معالي الوزير العمر أن انعقاد هذه الورشة بالتعاون مع شركة غوغل كلاود يعكس التزام دولة الكويت الراسخ بالمضي قدماً في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، مشيراً إلى أن الحوسبة السحابية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وداعماً رئيسياً لجهود التطوير في مختلف القطاعات. كما لفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة غوغل كلاود، والتي تهدف إلى تمكين التحول الرقمي وتعزيز قدرات الدولة في مجال الخدمات السحابية، مؤكداً أن تكامل الحوسبة السحابية مع منظومة الأمن السيبراني يشكل ضمانة أساسية لحماية البيانات ودعم استدامة الخدمات الرقمية.

ومن جانبها، أعربت سعادة المهندسة / عبير أنور العوضي – رئيسة المركز الوطني للأمن السيبراني، عن اعتزازها بهذا التعاون مع شركة غوغل كلاود، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع الوزراء وقيادات الدولة لدعم مسيرة الأمن السيبراني في الكويت. كما قامت باستعراض محاور حول تصنيف البيانات وآليات التعامل معها باعتبارها ركناً أساسياً في حماية المعلومات وضمان سرية وموثوقية الخدمات الرقمية.