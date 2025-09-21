وزيرة الأشغال: لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء استعرضت آخر التطورات الاجرائية لعدد من المشاريع الحيوية

وزيرة الاشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تترأس اجتماع لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء في قصر السيف بحضور الوزراء أعضاء اللجنة وقياديي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية المعنية

قالت وزيرة الاشغال العامة رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء الدكتورة نورة المشعان إن اللجنة استعرضت اليوم الأحد آخر التطورات الإجرائية المتعلقة بعدد من المشاريع الحيوية في البلاد واطلعت على أبرز الخطط التنفيذية قصيرة وطويلة المدى المقدمة من الجهات الحكومية المعنية وبحثت مختلف الجوانب الفنية والخدمية ذات الصلة.

وأكدت المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسها اجتماع اللجنة الذي عقد بقصر السيف بحضور الوزراء أعضاء اللجنة وقياديي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية المعنية أهمية تضافر الجهود وتوحيدها وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز.

وذكرت أن اللجنة تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة ما تقوم به الجهات الحكومية من خطوات تنفيذية في المشروعات التي يغلب عليها الطابع الفني والخدمي والاطلاع على المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومناقشتها بصورة مستفيضة.

وأوضحت أن اجتماع اللجنة اليوم شهد عرضا لمجموعة من الأفكار والمقترحات العملية الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في بعض المشاريع التنموية والموضوعات ذات الطابع البيئي بما يساهم في تطوير منظومة الخدمات العامة والارتقاء بجودة المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم.