بورصة الكويت: 8 سنوات من الدعم المستمر للأطفال المرضى بالشراكة مع "KACCH" و"BACCH"

تأكيداً على التزامها الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية، استمرت بورصة الكويت في شراكتها الاستراتيجية مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH) وبيت عبدالله لرعاية الأطفال (BACCH) للسنة الثامنة على التوالي، حيث قامت البورصة بدعم ورعاية عدداً من المبادرات النوعية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، انعكاساً لدورها الحيوي في إحداث أثر إيجابي ومستدام على المجتمع.

وتمثلت أبرز مبادرات الشراكة في المساهمة بتصميم وتجهيز “غرفة الراحة” في وحدة العناية المركزة في مستشفى العدان للأمومة والطفولة، حيث توفر هذه الغرفة بيئة تحترم خصوصية العائلات، وتتيح لهم قضاء وقت قريب من أطفالهم خلال فترات المرض أو أثناء الإجراءات الطبية، بهدف تلبية الاحتياجات العاطفية والنفسية للأطفال وأسرهم على عكس الاجنحة السريرية التقليدية. كما توفر الغرفة مكاناً ملائماً لإجراء الحوارات الازمة مع الطاقم الطبي حول حالة المريض وخطة الرعاية العلاجية.

كما قامت البورصة بتوفير كراسي كهربائية متحركة لمرضى ضمور العضلات الدوشيني (DMD) لتمكينهم من الحركة باستقلالية وأمان، بالإضافة إلى توفير أجهزة My Lecky Walker للمرضى الذين يعانون من تأخر نمائي وضعف العضلات وارتخاء الأربطة، بهدف مساعدتهم على التوازن والتدرّب على الحركة.

إضافةً إلى ذلك، وفرت البورصة الأدوات المتخصصة للأطباء والممرضين والمتخصصين في الرعاية الصحية في تسعة مستشفيات، بهدف مساندة الأطفال في الاستعداد للإجراءات الطبية بطريقة ميسّرة، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم، بما ساعد آلاف المرضى وعائلاتهم خلال عام 2024.

تعليقاً على الشراكة الاستراتيجية، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: “تعكس الشراكة مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات وبيت عبدالله التزام بورصة الكويت الراسخ بدعم المجتمع وإحداث أثر ملموس ومستدام فيه، فهي تمثل استثماراً في المبادرات التي تساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.”

يأتي هذا التعاون في إطار التزام بورصة الكويت بتوفير بيئة آمنة ومحفزة تلبي الاحتياجات النفسية والعاطفية للأطفال المرضى وعائلاتهم، فقد ساهمت البورصة في السنوات السابقة بتقديم الدعم لإعادة ترميم وصيانة جناح الأطفال في مستشفى الصباح، والذي يخدم أكثر من 100 طفل سنويا. كما تبنت فيما سبق دعم شراء المعدات الطبية التي تساعد في تخفيف آلام الأطفال المرتبطة بتلقي الحقن الوريدية، وذلك ضمن حرصها على تحسين تجربة المرضى وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للأطفال.

وفي العام 2024، ساهم دعم بورصة الكويت في تقديم ما يقارب 34 ألف خدمة للأطفال وعائلاتهم في ثمانية مستشفيات، والتي شملت بيئات اللعب العلاجي التي تتيح للأطفال التعبير عن مشاعرهم، والتغلب على القلق، ومواجهة التحديات الطبية بمزيد من القوة والشجاعة.

وأضاف السنعوسي: “تواصل البورصة رسالتها الإنسانية من خلال التعاون مع مؤسسات تشاركها القيم والرؤى، إيماناً منها بأهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال الذين يمرون بظروف صحية صعبة، بما يسهم في تعزيز رفاهيتهم النفسية والعاطفية وتحسين تجربتهم العلاجية عبر بيئات مبتكرة. أتقدم بالشكر الجزيل للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات وبيت عبدالله على جهودها الإنسانية المتواصلة، وأتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الاستراتيجي لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.”

تندرج هذه المبادرات ضمن ركيزة “المجتمع” في استراتيجية الاستدامة المؤسسية لبورصة الكويت، وتتماشى مع الهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جهتها، أشادت الرئيس التنفيذي ومدير الخدمات الاكلينيكية في بيت عبدالله لرعاية الأطفال (كاتش وباتش)، الدكتورة/ تالا الدبوس بالتزام بورصة الكويت المستمر، وتوجهت بجزيل الشكر إلى البورصة على دعمها المتواصل للجمعية وبيت عبدالله في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، وقالت: “تمتد الشراكة مع بورصة الكويت منذ العام 2017، فقد ساهمت مبادراتهم السخية في إحداث نقلة نوعية في تطوير البيئات العلاجية للأطفال في مستشفيات الكويت، مما انعكس إيجاباً على حياتهم وخفف من معاناتهم، وقدم الدعم النفسي والعاطفي لهم ولأسرهم.”

تدير الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى حالياً برامج حياة الطفل في ثمان مستشفيات، وهي: مستشفى الأميري، والفروانية، والجهراء، وجابر الأحمد، والعدان، وابن سينا، والرازي، ومستشفى البنك الوطني للأطفال، حيث تقدم برامج لعب علاجي متخصصة للأطفال وعائلاتهم في الأجنحة، وغرف الألعاب، وعلى أسرّة الشفاء أيضاً، بالإضافة إلى تقديم الدعم أثناء الإجراءات الطبية الصعبة في مختلف أقسام المستشفى.

ويعمل فريق الجمعية بشكل وثيقٍ مع الأطباء والممرضين والمتخصصين في الرعاية الصحية لدعم الأطفال خلال رحلتهم العلاجية. كما يقدم بيت عبد الله لرعاية الأطفال الدعم لمن يعانون من حالات صحية تهدد حياتهم في الكويت، مع التركيز على الرعاية التلطيفية متعددة التخصصات لضمان أفضل جودة حياة ممكنة لهؤلاء الأطفال.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة وحماية البيئة.