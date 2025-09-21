إقلاع الطائرة الـ11 من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ10 أطنان من المساعدات لإغاثة غزة

الجهات الرسمية المشاركة بالطائرة الـ11 ضمن الجسر الجوي الثاني لإغاثة قطاع غزة

أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ11 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين متجهة إلى مطار العريش المصري محملة بـ10 أطنان من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه الرحلات الإغاثية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين ضمن حملة (فزعة لغزة) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع جهات خيرية كويتية والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع أن الجمعية مستمرة في تسيير قوافل الدعم الإنساني والإغاثي إلى قطاع غزة التزاما بالتوجيهات السامية للقيادة السياسية وحرصا على تلبية الاحتياجات الملحة للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في الوقت الراهن.

وقال المغامس إن هذه الرحلة يشرف عليها وفد من الجمعية برئاسة المدير العام للجمعية فواز المزروعي وضابط الاتصال عبدالرحمن الصالح بهدف الإطلاع على الشحنات الغذائية المرسلة من الجمعيات والمبرات الخيرية لمساعدة القطاع وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري لإدخال المعونات الانسانية بشكل عاجل.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي امتدادا لما عرفت به الكويت من مواقف راسخة في نصرة القضايا الإنسانية ومبادراتها المتواصلة في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم مؤكدا أن حجم المعاناة في القطاع يحتم مضاعفة العمل الإغاثي وتكثيف المساعدات لتخفيف آثار الأزمة.

وذكر أن الجمعية تعمل بشكل متكامل مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع إلى جانب التعاون الوثيق مع سفارة دولة الكويت لدى مصر والهلال الأحمر المصري بما يضمن إيصال المساعدات معربا عن الشكر للقيادة السامية بتوجيه الجهات الرسمية للتعاون وتسهيل الإجراءات اللوجستية التي تكفل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مستحقيها.

يذكر أن أطنان المساعدات الكويتية تأتي بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ضمن الجسر الجوي الثاني الذي انطلق منذ العاشر من أغسطس الماضي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والذي بلغت حتى اليوم 200 طنا من المساعدات العاجلة.