الدوري الإسباني: ريال مدريد يواصل صدارته وفياريال يرتقي إلى المركز الثالث

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

واصل ريال مدريد بداية موسمه المثالية بقيادة مدربه الجديد شابي ألونسو، بتحقيقه الانتصار الخامس تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم من بوابة ضيفه إسبانيول 2-0 السبت ضمن المرحلة الخامسة.

ويدين “الملكي” بانتصاره للثنائي، البرازيلي إيدر ميليتاو صاحب الهدف الأول (22)، والفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز الهدف الثاني، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة الهدافين، وإلى سبعة أهداف في كافة المسابقات بعد ثنائيته أمام مرسيليا في دوري أبطال أوروبا (47).

ورفع ريال رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة، مبتعدا بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب برشلونة الذي يستضيف خيتافي الأحد.

في المقابل، تلقى إسبانيول هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد تسجيله بداية مثالية بتحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل في المراحل الأربع الأولى، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع.

لم تشهد بداية المباراة خطورة تُذكر على مرميي الفريقين، إلى أن سدد ميليتاو كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى الضيوف (22).

وكاد مبابي يمنح فريقه الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول، لكنه أساء من مسافة قريبة استغلال عرضية البرازيلي فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى (41).

ومع بداية الشوط الثاني، اخترق فينيسيوس منطقة جزاء الضيوف قبل تهيأة الكرة أمام مبابي الذي سدّدها قوية من الجهة اليسرى خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية الأرضية إلى يمين الحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش (47).

وأصاب فينيسيوس القائم الأيسر بتسديدة من مسافة قريبة (66).

ومع التقدّم المريح في النتيجة بهدفين، أشرك ألونسو للمرة الأولى هذا الموسم، الثنائي الإنكليزي جود بيلينغهام والفرنسي إدواردو كامافينغا العائدين من الإصابة، بدلا من مبابي والفرنسي أوريليان تشواميني تواليا (89).

وقال قائد فريق العاصمة الإسبانية داني كارفاخال في تصريح لقناة ريال مدريد “لا يمكننا تقديم ما هو أفضل من ذلك. الأمر الجيد هو أننا نتحسن في اللعب بالطريقة التي يريدها المدرب، فهم المفاهيم والنتائج تأتي رفقة ذلك”.

وأعرب كارفاخال عن سعادته بأداء فريقه، لاسيما مع إظهار ريال صلابة دفاعية غير مسبوقة مقارنة بالموسم الماضي “أعتقد أن الأداء كان متكاملا، ولم نعان سوى قليلا جدا على الصعيد الدفاعي”.

وتابع “ننهي المرحلة في المركز الأول، ولا نزال في صدارة الترتيب، وقد حققنا هدفنا”.

فياريال ينتصر وبلباو يخسر

وقلب فياريال تأخره بهدف أمام ضيفه أوساسونا منقوص العدد إلى انتصار 2-1.

وأخذ أوساسونا الأسبقية رغم طرد لاعبه الفرنسي فالنتان روزييه لنيله إنذارين (33 و40)، عبر ركلة جزاء ترجمها الكرواتي أنتي بوديمير (45+6).

لكن الجورجي جورج ميكوتادزه أدرك التعادل لفياريال (69)، قبل تكفُل السنغالي باب غي بإهدائه النقاط الثلاث (85).

وصعد فياريال إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط، مقابل ست لأوساسونا في المركز الثاني عشر.

بدوره، دفع أتلتيك بلباو ثمن طرد لاعبه داني فيفيان في الدقيقة 57، فسقط أمام مضيفه فالنسيا 0-2.

سجّل الفرنسي باتيست سانتاماريا (73) وهوغو دورو (90+3) هدفي فالنسيا.

وتراجع بلباو إلى المركز السابع بتسع نقاط، فيما ارتقى فالنسيا إلى المركز العاشر بسبع نقاط.

من ناحيته، حقق إشبيلية انتصاره الثاني في المراحل الثلاث الأخيرة من بوابة مضيفه ألافيس 2-1.

تقدّم الفريق الأندلسي عن طريق السويسري روبن فارغاس (10)، لكن كارلوس فيسنتي أدرك التعادل لأصحاب الأرض (17 من ركلة جزاء).

ومنح المخضرم التشيلي أليكسيس سانشيس النقاط الثلاث لإشبيلية في الدقيقة 67، رافعا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن ألافيس التاسع بالرصيد عينه من النقاط.

وعمّق ليفانتي أزمة مضيفه جيرونا منقوص العدد بإسقاطه 4-0.

افتتح الكاميروني كارل إيتا إيونغ التسجيل لليفانتي في الدقيقة 43، محرزا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم، والثاني تواليا بعدما هزّ شباك ريال بيتيس في المرحلة الماضية (2-2).

وأضاف كارلوس ألفاريس الهدف الثاني (49)، قبل توقيع إيفان روميرو على الهدف الثالث (70)، مؤكدا بدايته المميزة هذا الموسم، بعدما سبق له هزّ شباك بيتيس في المرحلة الماضية، وقبله برشلونة في مباراة الخسارة الدراماتيكية 2-3 في المرحلة الثانية.

وختم البديل غودوين كوياليبو من جمهورية إفريقيا الوسطى، مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

ولعب جيرونا منقوصا بعد طرد البلجيكي أكسيل فيتسل لتلقيه إنذارين (18 و30)، قبل تعقّد مأموريته بطرد البرازيلي فيتور ريس ببطاقة حمراء مباشرة لمخاشنته ألفاريس (46).

وحقق فريق المدرب خوليان كاليرو، انتصاره الأول في “لا ليغا” بعد ثلاث خسارات وتعادل في المراحل الأربع الأولى، رافعا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

في المقابل، تستمر معاناة فريق المدرب ميتشل سانشيس الذي احتل المركز الثالث في الموسم قبل الماضي، لكنه تجنّب الهبوط بفارق نقطة في الموسم الماضي، بتجرّعه الهزيمة الرابعة مقابل تعادل واحد، محتلا المركز الأخير بنقطة واحدة.

وقال مدرب جيرونا “بعد خمسة أسابيع، نحن أسوأ فريق في الدوري، وكل ما يمكننا فعله هو العمل بجد”.

وتابع “يتوجب عليّ تحسين أداء هذا الفريق وسأقوم بذلك. سيكون الخروج من هذا الوضع صعبا، لكننا لن نستسلم”.