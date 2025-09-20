النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتفقد مرافق نادي ضباط الشرطة استعدادا لافتتاحها قريبا

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى نادي ضباط الشرطة بمنطقة أبو الحصانية وذلك في إطار متابعته المستمرة لمختلف المشاريع.

وأكد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية أن الزيارة تجسد حرص الوزارة على توفير بيئة متكاملة تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني.

وأضاف أن افتتاح مرافق نادي ضباط الشرطة قريبا سيمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي للنادي ليكون منصة رئيسية للأنشطة والفعاليات التي تخدم أبناء المؤسسة الأمنية وعائلاتهم.

وأشار البيان إلى أن الشيخ فهد اليوسف تفقد خلال الزيارة مختلف مرافق النادي من شاليهات ومسابح وصالات متعددة الأغراض كما اطلع على ما تم إنجازه من أعمال تطوير وتجهيزات حديثة بما يلبي تطلعات الضباط وأسرهم ويوفر لهم خدمات متكاملة ومتنوعة.

وأوضح أن الشيخ فهد اليوسف استمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة النادي العميد حقوقي عبدالمحسن العكشان حول مراحل تطوير المشروع وما يتضمنه من مرافق متعددة تعكس رؤية شاملة لتوفير بيئة مثالية ومتكاملة للأنشطة العائلية والاجتماعية.