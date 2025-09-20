الدوري الإنكليزي: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل هدف

حافظ ليفربول على رصيده المثالي هذا الموسم في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بحسمه ديربي ميرسيسايد أمام ضيفه إيفرتون 2-1 السبت في المرحلة الخامسة التي شهدت انتصار مانشستر يونايتد على تشلسي بالنتيجة عينها.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 15 نقطة مبتعدا بفارق ست نقاط موقتا عن وصيفه أرسنال الذي يخوض مواجهة نارية الأحد مع ضيفه مانشستر سيتي الثامن.

وسيطر ليفربول على الشوط الأول ترجمها بهدفين للهولندي راين خرافنبرخ (10) والفرنسي هوغو إيكيتيكيه (29). لكن الفريق الأحمر فقد زخمه في الشوط الثاني، ليقلص “توفيز” الفارق عبر لاعب وسطه السنغالي إدريسا غي (58).

وافتتح الهولندي البالغ 23 عاما التسجيل من كرة ذكية نصف طائرة، بعد تمريرة في العمق من النجم المصري محمد صلاح.

ورغم محاولات جاك غريليش، المعار من مانشستر سيتي، لتعديل الأرقام، لعب خرافنبرخ دور الممرر هذه المرة لإيكيتيكيه الذي عزز الفارق بعد نصف ساعة على البداية.

قال الفرنسي الذي سجل هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم “كانت مباراة صعبة، تعيّن علينا القتال حتى الدقيقة الأخيرة. أشعر بالفخر، هذا اختبار جيد لي”. وعن منافسته أيزاك على مركز المهاجم الرئيس، أضاف ابن الثالثة والعشرين “هذه مشكلة المدرب. أنا فقط قوم بعملي”.

وكانت قصة الشوط الثاني مختلفة تماما، خشي ليفربول خلاله من تكرار سيناريو العودة ضد بورنموث ونيوكاسل وأتلتيكو.

عاد إيفرتون إلى المعادلة، بعد تمريرة من غريليش ترجمها غي في شباك البرازيلي المخضرم أليسون بيكر.

عودة إلى الانتصارات

وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه في المرحلة الماضية أمام جاره سيتي، بتخطيه تشلسي 2-1 في مباراة مثيرة أنهاها الطرفان بعشرة لاعبين.

سجّل البرتغالي برونو فرنانديش (14) والبرازيلي كازيميرو (37) هدفي يونايتد، فيما أحرز تريفو شالوباه هدف تشلسي (80).

وطرد الحكم الحارس الإسباني لتشلسي روبرت سانشيس ببطاقة حمراء مباشرة لعرقلته الكاميروني براين مبومو (5)، في حين طرد كازيميرو بعد نيله إنذارين (17 و45+5).

بدأ يونايتد المواجهة بضغط كبير، وكان قريبا من افتتاح التسجيل برأسية مبومو، لكنه اصطدم ببراعة الحارس سانشيس (3).

بعدها بدقيقتين وإثر كرة طويلة، أعاق سانشيس، المنفرد مبومو، فطرده الحكم ببطاقة حمراء مباشرة تحوّلت معها المباراة كابوسا على مدرب تشلسي الإيطالي إنتسو ماريسكا (5).

وحاول ماريسكا إجراء تعديلات لتفادي انهيار فريقه، فدفع بالحارس الدنماركي فيليب يورغنسن بدلا من البرازيلي الشاب إستيفاو (6)، ثم بالمدافع توسين أدارابيويو بدلا من البرتغالي بيدرو نيتو (7).

لكن فرنانديش وضع فريقه في المقدمة، بمتابعته بيمناه من مسافة قريبة إلى داخل المرمى، رأسية الدنماركي باتريك دروغو إثر عرضية من الجهة اليمنى للمغربي نصير مزراوي (14).

وأكّد الحكم صحة الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

وأجرى ماريسكا تعديلا ثالثا تمثّل بإخرج نجمه الفريق كول بالمر وإقحام البرازيلي أندري سانتوس بدلا منه (21).

لكن ذلك لم يحل دون تلقي فريقه هدفا ثانيا، فبعد كرة أخطأ قائد تشلسي ريس جميس في تشتيتها، لعب هاري ماغواير الكرة برأسية وصلت إلى كازيميرو داخل منطقة الياردات الستة، فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى برأسه (37).

ولم يهنأ كازيميرو بهدفه، إذ طرده الحكم بعد نيله بطاقة صفراء ثانية (45+5).

وسجّل الفرنسي ويسلي فوفانا برأسية هدف تقليص الفارق لكن الحكم ألغاه للتسلل (63).

وأعاد شالوباه الأمل للفريق اللندني، بعدما حوّل برأسية مثالية إلى يسار التركي ألتاي بايندير عرضية جيمس المتقنة من الجهة اليمنى (80).

ورغم أفضليته النسبية بفعل تأثير هدف تقليص الفارق، فشل تشلسي بتحقيق التعادل، فتجمد بذلك رصيده عند ثماني نقاط في المركز السادس.

في المقابل، رفع يونايتد رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع.

توتنهام يعود من بعيد

وعاد توتنهام من بعيد منتزعا تعادلا ثمينا أمام مضيفه برايتون 2-2، بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين.

افتتح الغامبي يانكوبا مينتيه التسجيل بعد انفراده وتخطيه الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو (8).

وأضاف السويدي ياسين العياري الهدف الثاني بتسديدة صاروخية بيمناه من الجهة اليسرى من على مشارف المنطقة استقرت إلى يسار فيكاريو (31).

وقلّص البرازيلي ريشارليسون الفارق بتسديدة من داخل منطقة الياردات الستة (43).

وقبل النهاية بثماني دقائق، منح المدافع الهولندي لبرايتون يان بول فان هيكه التعادل لتوتنهام، بعدما حوّل من مسافة قريبة إلى يمين مواطنه الحارس بارت فيربروخن عرضية من الجهة اليمنى للغاني محمد قدوس (82).

وتابع كريستال بالاس سلسلة نتائجه الإيجابية بعودته منتصرا من ميدان وست هام 2-1.

افتتح الفرنسي جان-فيليب ماتيتا التسجيل برأسية من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية (37).

وأدرك جارود بوين التعادل بالطريقة عينها بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى (49).

ومنح تيريك ميتشل النقاط الثلاث للضيوف بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (68).

بدوره، حقق ليدز يونايتد فوزه الثاني بإسقاطه مضيفه ولفرهامبتون الذي تجرّع خسارته الخامسة تواليا، 3-1، في مواجهة حملت جميع أهدافها توقيع وافدين جدد من الطرفين.

منح التشيكي لاديسلاف كريتشي التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (8).

وعادل دومينيك كالفرت-لوين برأسية من مسافة قريبة إلى يمين الحارس البرتغالي جوزيه سا إثر عرضية من الجهة اليمنى لجايدن بوغل (31).

ومنح الألماني أنتون شتاخ التقدم للضيوف من ركلة حرة مباشرة أسكنها بطريقة رائعة في المقص الأيسر (39).

وأنهى السويسري نواه أوكافور الأمور من تسديدة بيسراه من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية الأرضية اليمنى (45).

وتعادل بيرنلي وضيفه نوتنغهام فوريست 1-1.

تقدم نوتنغهام بهدف الويلزي نيكو وليامس (2)، وأدرك جايدون أنتوني التعادل لبيرنلي (20).