ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يزور المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد في المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة

قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم بزيارة إلى المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وكان باستقباله المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي حيث التقى سموه أعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والفريق المساند المشارك في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد نقل سموه حفظه الله خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما زودهم سموه حفظه الله بتوجيهاته نحو إبراز الدور الريادي والمشرق لدولة الكويت في المحافل الدولية وإظهار وجهها الحضاري وحثهم سموه على بذل قصارى الجهد في أداء مهامهم بما يرفع اسم وطنهم العزيز والاستفادة من الخبرات المتراكمة ليكونوا خير سفراء للوطن في الخارج متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح وأعضاء الوفد الرسمي.