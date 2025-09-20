قيادة القوة البرية الكويتية والقوات البرية الأمريكية الوسطى تعقدان اجتماعا تدريبيا لتعزيز التعاون العسكري

أعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش اليوم السبت عقد اجتماع التدريب للشركاء بين قيادة القوة البرية الكويتية وقيادة القوات البرية الأمريكية الوسطى وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون العسكري وتبادل الخبرات.

وذكرت (الاركان) في بيان أنه جرى خلال الاجتماع الذي حضره آمر القوة البرية الكويتية العميد الركن حمد السويدي وقائد القوات البرية الأمريكية الوسطى الفريق باتريك فرانك بحث أنشطة التدريب المشتركة للموسم التدريبي 2026/2025.

وأضافت أن “هذا الاجتماع يأتي لتطوير قدرات الجانبين ورفع مستوى الكفاءة القتالية بما يحقق الأهداف المنشودة”.