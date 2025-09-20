وصول ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد إلى نيويورك لترؤس وفد الكويت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أثناء وصول سموه إلى نيويورك

بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم إلى مطار (جون إف كندي) بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس منظمة الأمم المتحدة التي ستقام بمدينة نيويورك.

وكان في مقدمة مستقبليه سموه حفظه الله على أرض المطار سعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى وسعادة سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين صباح الناصر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.

وأعرب سموه حفظه الله في تصريح صحفي لدى وصوله عن اعتزازه بتمثيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في أعمال هذه الدورة الهامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتزامن مع مرور ثمانين عاماً على تأسيس المنظمة بمشاركة 105 من قادة ورؤساء الدول والحكومات.

وأكد سموه حفظه الله أن هذه المناسبة تمثل محطة مفصلية لتجديد التزام المجتمع الدولي بمسار إصلاح منظمة الأمم المتحدة وتطوير آليات عملها بما يجعلها أكثر فاعلية وقدرة على مواجهة التحديات المتعددة، مشدداً سموه على أن أي إصلاح مرتقب يجب أن يسهم في بناء نظام دولي أكثر كفاءة وفاعلية، يعزز الأمن والسلم الدوليين ويحقق التنمية لشعوب العالم كافة.

وأوضح سموه حفظه الله أن جدول أعمال الدورة يتضمن عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى، من أبرزها الاجتماع الخاص بحل الدولتين الذي سيعقد برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة، معرباً سموه عن تفاؤله بأن يشهد الاجتماع خطوات متقدمة تتمثل في اعتراف عدد من الدول الكبرى والمؤثرة بدولة فلسطين، الأمر الذي يشكل محطة مهمة في مسار الاعتراف بها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

كما أكد سموه حفظه الله الحرص على استثمار هذا الحضور الرفيع لمختلف القادة من خلال اللقاءات الثنائية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، مشيراً سموه إلى أنه سيجري كذلك لقاءات مع عدد من المؤسسات المالية والشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية ذات الشراكة مع دولة الكويت، لبحث الخطط الاستراتيجية المستقبلية وأعمالهم في دولة الكويت بما يخدم تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.