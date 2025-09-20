بنك الخليج يوفر خصومات حصرية وحلولاً تمويلية مرنة في معرض "عالم السيارات"

في إطار حرصة على التواصل مع عملائه، أعلن بنك الخليج عن مشاركته في معرض عالم السيارات، الذي يقام بأرض المعارض على مدى 6 أيام، خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر، بمشاركة عدد كبير من وكالات السيارات والشركات والبنوك.

وكعادته، يحرص بنك الخليج على توفير أرقى الخدمات المصرفية والحلول التمويلية لعملائه في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السيارات، حيث يوفر حلولاً تمويلية ميسرة يستفيد منها جميع العملاء من المواطنين والمقيمين، لدى جميع وكلاء بيع السيارات في الكويت”.

وبالتعاون مع 10 من كبرى وكالات السيارات في الكويت، يوفر بنك الخليج قروضاً لشراء السيارات بدون فوائد (0% فوائد)، بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار، ولمدة سداد مرنة تصل الى 5 سنوات، كما يحظى العملاء بخصومات تصل الى 500 دينار لدى العديد من الوكالات الأخرى، فضلاً عن خصومات خاصة طوال أيام المعرض.

ويحرص بنك الخليج دائماً على تقديم خدمات مميزة لجميع العملاء ومساعدتهم على اختيار المعرض المناسب لهم، من أجل شراء سيارة بشروط ائتمانية ميسرة، كما تراعي مكاتبنا الدائمة في تلك المعارض على خصوصية العميل وإنجاز معاملاته بسرعة، انطلاقاً من رغبتها في تعزيز تجربته العميل، وفقاً لأعلى معايير الجودة المعمول بها مصرفياً.

ويولي البنك اهتماماً كبيراً لرضا العملاء ويتطلع الى خدمتهم وراحتهم، من خلال تواجد موظفيه في معارض السيارات، المنتشرة جغرافيا في مختلف مناطق الكويت (منطقة الري والشويخ والأحمدي والفحاحيل وأسواق القرين، والجهراء) في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يستقبل العملاء كوكبة مميزة ومنتقاة من موظفي بنك الخليج المتواجدين لخدمتهم في المعارض، والمتأهبين لتلبية متطلبات العملاء والرد على استفساراتهم من خلال الموقع والتطبيق الالكتروني لبنك الخليج وعند زيارة أي فرع من فروع بنك الخليج المنتشرة في مختلف مناطق الكويت” .

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.