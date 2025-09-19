بغداد: نقل 47 فرنسيا من سوريا إلى العراق للمحاكمة بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

تنظيم داعش

أعلن جهاز المخابرات العراقي اليوم الجمعة أن 47 فرنسيا نقلوا من مناطق شمال شرقي سوريا إلى العراق لمحاكمتهم بتهمة الانتماء لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنفيذ عمليات “إرهابية” داخل العراق.

وقال الجهاز في بيان إن المتهمين الذين نقلوا إلى العراق مطلوبون للقضاء العراقي لضلوعهم بجرائم “إرهابية” داخل العراق في الفترة من 2014 إلى 2017 إبان سيطرة (داعش) على عدد من المحافظات العراقية وممارسة البعض الآخر “أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي” من خارج البلاد.

وأوضح البيان أن عملية نقل هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي العراقية “كانت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء العراقي” مشيرا إلى أنه “ستتم محاكمتهم وفق القوانين العراقية”.