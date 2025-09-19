×
أمين عام مجلس التعاون يشيد بجهود قطر في الإفراج عن بريطانيين في أفغانستان

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة بالجهود القيمة التي بذلتها دولة قطر في عملية الإفراج عن مواطنين بريطانيين في أفغانستان.

وقال البديوي في بيان صحفي إن هذه الجهود تؤكد على سعي دولة قطر الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وقدرتها على التواصل مع جميع أطراف النزاع من خلالها سياستها الحكيمة المبنية على الوساطات والحوارات السلمية. وكانت دولة قطر أعلنت في وقت سابق اليوم أنها يسرت الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان موضحة أن المحتجزين بيتر رينولد وزوجته باربي رينولد وصلا إلى الدوحة وسيغادران إلى لندن في وقت لاحق.

