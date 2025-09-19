سمو رئيس مجلس الوزراء يزور مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

جانب من زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث اطلع سموه على أحدث البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز في مجالات دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء الكويت.

وذكر المركز في بيان خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن “المركز يعد منصة وطنية رائدة في مجال العلوم والابتكار والتكنولوجيا إذ سجل أكثر من 520 براءة اختراع في الأسواق العالمية وحقق معدل نجاح تجاري تجاوز نسبة 20 في المئة لتلك البراءات وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية”.

وأضاف أن “أكثر من 23 ألف طالب وطالبة من النشء والشباب الموهوب استفادوا من أنشطة المركز خلال السنوات الثلاث الماضية في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا”.

ويحظى المركز بمتابعة واهتمام مباشر من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعقد شراكات استراتيجية متميزة مع عدد من الجامعات والمراكز العالمية المرموقة مثل جامعة (ييل) جامعة (جونز هوبكنز) وجامعة (إمبريال كوليدج) وجامعة (كامبريدج) وجامعة (IE) وشركتي (بلاغ اند بلاي) و(مايند ذا بريدج).