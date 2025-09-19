اليونيفيل: الغارات الجوية للاحتلال على لبنان تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار

اليونيفيل

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الجمعة إن غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني مساء امس الخميس تشكل تهديدا مباشرا “للاستقرار الهش” الذي تحقق في نوفمبر الماضي.

وأضافت (يونيفيل) في بيان أن هذه الغارات تعد “انتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن رقم 1701” كما أنها تقوض ثقة المدنيين بإمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع.

وأشارت الى أن وحدات من قوات حفظ السلام في موقعين اضطرت إلى الانتقال إلى أماكن آمنة نتيجة هذه الاعتداءات التي عرضت حياة الجنود اللبنانيين وعناصر (يونيفيل) والمدنيين للخطر.

ودعت في هذا الصدد قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي انتهاكات أو خطوات من شأنها أن تؤدي الى أي تصعيد إضافي.

كما دعت (يونيفيل) جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بأحكام القرار (1701) وبتفاهمات وقف الأعمال العدائية مشيرة إلى أن هذه الآليات “وضعت خصيصا لمعالجة الخلافات وتجنب اللجوء إلى العنف من جانب واحد”.

وحذرت في هذا المجال من استمرار التصعيد كونه يشكل تهديدا للتقدم الذي أحرزته الأطراف في جهودها لاستعادة الاستقرار.

وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس الخميس سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من القرى في انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية نوفمبر الماضي.