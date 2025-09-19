ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة لترؤس وفد الكويت باجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر البلاد إلى الولايات المتحدة لترؤس وفد الكويت لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد صباح اليوم ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس منظمة الأمم المتحدة التي ستقام بمدينة نيويورك.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.