البترول الكويتية: تدشين حقل مطربة انطلاقة جديدة للقطاع النفطي لمواكبة التحديات العالمية

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح اليوم الخميس إن تدشين حقل (مطربة) يمثل انطلاقة جديدة للقطاع النفطي الكويتي تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مشيرا إلى أنه يعد “قفزة نوعية لمواكبة التحديات العالمية”.

وأضاف الشيخ نواف الصباح في تصريح للصحفيين عقب حفل تدشين الإنتاج التجاري لحقل مطربة أن هذا التدشين يعد ابتكارا جديدا قامت به شركة نفط الكويت مشيرا إلى أنه من أصعب الحقول التي يمكن تطويرها في الكويت نظرا لارتفاع نسبة غاز الكبريت فيه.

وذكر أن (نفط الكويت) استعانت بشركات عالمية لتطوير هذا الحقل كخطوة أولى ضمن منظومة جديدة تسمى (Integrated Production Management) لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تقوم فيها شركة نفط الكويت بتطبيق هذه المنظومة.

وأفاد بأن هذا الابتكار يأتي بدعم من القطاع النفطي الكويتي بقيادة وزير النفط ومؤسسة البترول الكويتية بهدف إيجاد حلول جديدة تسمح للشركة بتطوير حقولها قائلا إنها ستفتح آفاقا جديدة في مجالات متعددة.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع الذي يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية لعام 2035 وهو الوصول لقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين برميل من النفط يوميا والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج.