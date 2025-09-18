بلدية الكويت: تفعيل دور الرقابة على تراخيص الإعلانات بجميع المحافظات

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس تفعيل دور الرقابة على تراخيص الإعلانات بجميع المحافظات من خلال حملات ميدانية تفتيشية للكشف على التراخيص الصحية والاعلانات للمحلات التجارية المتنوعة.

وأوضح المراقب ورئيس فريق بلدية حولي بدر النجدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش جولة تفتيشية في أحد المجمعات التجارية بالمحافظة أن دور الفريق التأكد من التزام الشركات والمؤسسات بتراخيص الإعلانات الممنوحة لها وصحة سريانها.

واضاف النجدي ان الفرق الرقابية تقوم بالتاكد من سريان تراخيص إعلانات الأسطح والشاشات وإعلانات المجمعات التجارية المسموح بها طبقا للوائح والنظم المعمول بها في بلدية الكويت.

واشار الى أن الفريق قام اليوم ب32 زيارة تفتيشية للمحلات المختلفة وخالف 9 محال تجارية لعدم تجديد اعلاناتها اضافة لوضع المخالفين اعلانات دون اخذ ترخيص لها.

وذكر ان الفريق سيقوم بعمل إحصائية بالمخالفات والإنذارات وقيمة الرسوم المحصلة على أن تقوم إدارات تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بأفرع البلدية في المحافظات بإعداد تقارير شهرية بالمبالغ المحصلة ترسل إلى إدارة الشؤون المالية.

وشدد على أن الفرق الرقابية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضمن لوائح البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص.

بلدية الكويتودعا إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مؤكدا أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات السلامة في كل المحافظات تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح وأنظمة بلدية الكويت من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات.