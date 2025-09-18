الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا ومائل للحرارة الى معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد بصفة عامة في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة إلى معتدل ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي بدأ ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم ضعيف لامتداد مرتفع جوي من جهة شمال غرب شبه الجزيرة العربية مصحوبا بكتلة هوائية جافة وحارة نسبيا حيث تميل درجات الحرارة نحو الانخفاض التدريجي مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة إلى حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة إلى حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.