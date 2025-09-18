وزير الصحة يفتتح مركز الحوادث والطوارئ في مدينة المطلاع السكنية

افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس مركز الحوادث والطوارئ في مدينة المطلاع السكنية وذلك ضمن خطة واستراتيجية الوزارة لتوسيع المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين في دولة الكويت.

وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي على هامش الافتتاح إن المركز يعد الثالث في (المطلاع) بعد المستوصفات والمراكز الطبية والتخصصية ويمثل إضافة نوعية كونه الأول من نوعه كمركز طوارئ متكامل يخدم منطقة سيبلغ عدد سكانها مستقبلا نحو 400 ألف نسمة بما يقارب 28 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أن المركز الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تكمن أهميته في تعزيز شبكة الطوارئ والخدمات الطبية ضمن المنظومة الصحية ويضم غرف جراحة وعمليات صغرى وأقسام طوارئ للنساء والرجال والأطفال إضافة إلى قسمي الملاحظة والإنعاش وخدمات الإسعاف.

وأضاف أن المركز يحتوي كذلك على مختبرات وقسم للأشعة والصيدلية إلى جانب عيادات للأسنان والأنف والأذن والحنجرة والعيون وهو مزود بتخصص العظام على مدار الساعة وبغرفة عمليات صغرى للإصابات إلى جانب جهاز أشعة مقطعية لاستقبال حالات الطوارئ مثل حوادث الطرق والسقوط وارتفاع الضغط والسكر وحالات القلب والكسور.

وأفاد بأن مركز طوارئ (المطلاع) سيعمل على تخفيف الضغط عن مستشفى الجهراء لافتا إلى أنه يتبع في خدماته للمستشفى ويستقبل الحالات المحولة من المراكز الصحية الأولية لتشخيصها واستقرارها قبل نقلها عند الحاجة إلى المستشفى.

وأعرب عن الشكر لكل الفرق الطبية والإدارية وقيادات (الصحة) التي ساهمت في إنجاز المركز مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تسلم وتجهيز 12 مركزا صحيا إضافيا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمهيدا لافتتاحها قريبا بما في ذلك مراكز الطوارئ والإسعاف.