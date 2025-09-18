ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه الى نيويورك غدا لترؤس وفد الكويت بأعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للأمم المتحدة

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الجمعة 27 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 19 سبتمبر 2025م لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس منظمة الأمم المتحدة التي ستقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.