×
×

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه الى نيويورك غدا لترؤس وفد الكويت بأعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للأمم المتحدة

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت مميز
نُشر :
س
س

بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الجمعة 27 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 19 سبتمبر 2025م لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس منظمة الأمم المتحدة التي ستقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية


Web Design & SEO by WebVueZoughaib