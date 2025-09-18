إقلاع الطائرة العاشرة من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ40 طنا من المساعدات لإغاثة غزة

الجهات الرسمية المشاركة بالطائرة العاشرة ضمن الجسر الجوي الثاني لإغاثة قطاع غزة

أقلعت صباح اليوم الخميس الطائرة الإغاثية العاشرة من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها للقطاع.

وتأتي الطائرات الإغاثية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية في إطار حملة (فزعة لغزة) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتعاون مع جهات خيرية كويتية والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكدت عضو مجلس الإدارة في الهلال الأحمر الكويتي والمرافقة للرحلة الدكتورة لطيفة المير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع استمرار الجمعية في إرسال المزيد من المواد الغذائية التزاما بالتوجيهات السامية وحرصا على مد يد العون للأشقاء في غزة.

وقالت المير إن هذه الرحلة تعد السادسة المتجهة إلى مصر ضمن الجسر الجوي الكويتي الثاني المتواصل في وقت تم تسيير أربع رحلات إغاثية إلى الأردن محملة بالمواد الغذائية الأساسية العاجلة لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعربت عن الشكر للجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية على مساهماتها الإنسانية مثمنة في الوقت ذاته تعاون جهات الدولة المعنية وجمعية الهلال الأحمر المصري والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تسلم المساعدات وتوصيلها إلى داخل قطاع غزة.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تولت في هذه الرحلة تجهيز الشحنة المقدمة من مبرة الرشايدة الخيرية والجمعية الإنسانية الخيرية بما يلبي الاحتياجات الغذائية للأشقاء الفلسطينيين.

وبذلك يصل إجمالي أطنان المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم إلى 190 طنا وذلك بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.