انعقاد الاجتماع العاجل للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة الخليجية

عقد مساء اليوم الأربعاء الاجتماع العاجل للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في العاصمة القطرية.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان إن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار جاسم المناعي ترأس اجتماع اللجنة.

وذكر البيان أن اللجنة العسكرية دانت بأشد العبارات الاعتداء الاسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر مؤكدة أن هذا العمل يمثل تصعيدا خطيرا ومخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت اللجنة العسكرية العليا أن الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون التي تؤيدها في جميع الاجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات الأمنية والعسكرية على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.