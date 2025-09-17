أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلبة معهد ضباط الصف

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة معهد ضباط الصف

احتفلت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اليوم الأربعاء بتخريج الدفعة الثانية من طلبة معهد ضباط الصف والبالغ عددهم 1599 خريجا وذلك برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن وكيل الوزارة بالتكليف اللواء علي العدواني شهد حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة معهد ضباط الصف برتبة (وكيل ضابط) و(رقيب ) “تخصص – قوات خاصة / مدرب” بعد ما أكملوا متطلبات التخرج وفق أحدث البرامج الأمنية والعلمية المعتمدة ليكونوا إضافة نوعية تعزز من كفاءة العمل الشرطي وتدعم مسيرة الأمن والاستقرار في البلاد.

ووفق البيان نقل اللواء العدواني للخريجين تهاني وتحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مشيدا بجهودهم وانضباطهم طوال فترة التدريب ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم العملية وأن يكونوا قدوة في أداء الواجب وخدمة الوطن بعزيمة وإخلاص.

حضر حفل التخريج رئيس قطاع شؤون التعليم والتدريب العميد علي الوهيب ورئيس قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل بحضور المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد يوسف الحمدان وقيادات أمنية.