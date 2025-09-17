×
×

وزير الصحة: لجنة “الأمن الغذائي” تعمل على توفير المواد الغذائية والدوائية لسد الاحتياجات في البلاد

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي
صحة
نُشر :
س
س

أكد وزير الصحة رئيس لجنة الأمن الغذائي والدوائي والمائي في مجلس الوزراء الدكتور أحمد العوضي اليوم الاربعاء أن اللجنة تعمل على توفير المواد الغذائية والدوائية والاستفادة من الموارد داخل البلاد والمستوردة من الخارج لسد احتياجات سكان دولة الكويت من خلال عمل حوكمة رشيدة لمنظومة الامن الغذائي والدوائي.

وقال الوزير العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع اللجنة إنه تم بحث العديد من المقترحات والدراسات بشأن تحقيق استدامة الامن الغذائي والدوائي والمائي ومن أبرزها إنشاء قاعدة بيانات لنظام الأمن الغذائي والدوائي والمائي في البلاد لرصد ومتابعة حجم المخزون السلعي الاستراتيجي في دولة الكويت.

وكانت لجنة الأمن الغذائي والدوائي والمائي في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا اليوم في قصر السيف برئاسة رئيس اللجنة وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بحضور أعضاء اللجنة وقياديي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية المعنية.

اقرأ ايضا

فيروس كورونا: ما هي السلالة الهندية وهل تجدي معها اللقاحات؟
وكالة الأدوية الأوروبية: فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تفوق مخاطره
مستشفيات الهند تستغيث وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإصابة والوفاة


Web Design & SEO by WebVueZoughaib