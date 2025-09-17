وزير الصحة: لجنة “الأمن الغذائي” تعمل على توفير المواد الغذائية والدوائية لسد الاحتياجات في البلاد

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أكد وزير الصحة رئيس لجنة الأمن الغذائي والدوائي والمائي في مجلس الوزراء الدكتور أحمد العوضي اليوم الاربعاء أن اللجنة تعمل على توفير المواد الغذائية والدوائية والاستفادة من الموارد داخل البلاد والمستوردة من الخارج لسد احتياجات سكان دولة الكويت من خلال عمل حوكمة رشيدة لمنظومة الامن الغذائي والدوائي.

وقال الوزير العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع اللجنة إنه تم بحث العديد من المقترحات والدراسات بشأن تحقيق استدامة الامن الغذائي والدوائي والمائي ومن أبرزها إنشاء قاعدة بيانات لنظام الأمن الغذائي والدوائي والمائي في البلاد لرصد ومتابعة حجم المخزون السلعي الاستراتيجي في دولة الكويت.

وكانت لجنة الأمن الغذائي والدوائي والمائي في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا اليوم في قصر السيف برئاسة رئيس اللجنة وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بحضور أعضاء اللجنة وقياديي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية المعنية.