وزير التربية يتفقد عددا من المدارس للاطمئنان على سير عملها مع بداية العام الدراسي الجديد

قام وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اليوم الأربعاء بجولة تفقدية على عدد من المدارس في مختلف المناطق التعليمية للاطمئنان على سير العمل مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 والتأكد من جاهزية الميدان التربوي بعد اكتمال دوام جميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والتحاق الطلاب والطالبات بمقاعد الدراسة في جميع المراحل.

وذكرت وزارة التربية في بيان صحفي أن الجولة شملت مدرسة (محمد علي الوزان المتوسطة بنين) التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية حيث رافق الوزير أثناء الجولة محافظ الجهراء حمد الحبشي.

وأضافت أن الوزير زار كذلك مدرسة (خولة بنت ثعلبة الابتدائية بنات) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية إضافة إلى مدرسة (الهمة للبنات) ومدرسة (النخبة للبنين) المتخصصتين لضعاف السمع وذوي القوقعة من مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي حيث حرص الوزير على الوقوف بشكل مباشر على الأوضاع في الفصول والمرافق المدرسية.

وأشارت إلى أن الوزير استمع وخلال الجولة استمع إلى الإدارات المدرسية وملاحظات أهل الميدان التربوي بما في ذلك المقترحات المقدمة من المعلمين والإداريين وأولياء الأمور مؤكدا أن الوزارة تضع تلك الآراء في مقدمة اهتماماتها ضمن خطط التطوير والتحسين المستمر.

وقال الوزير الطبطبائي وفق البيان إن مدينة المطلاع بما تشهده من توسع عمراني متسارع وانتقال متزايد للأسر إليها تتطلب مواكبة هذا النمو بتوفير المؤسسات التعليمية والخدمات التربوية التي تلبي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية. وأوضح أن عدد المدارس العاملة في المدينة بلغ حتى الآن 14 مدرسة فيما سيصل العدد قريبا إلى 19 مدرسة مع استلام خمسة مدارس جديدة بما يعزز من تكامل البنية التعليمية ويسهم في خدمة أهالي المنطقة وتوفير بيئة دراسية متكاملة لأبنائهم.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب انطلاقة العام الدراسي وتعمل بشكل يومي على معالجة أي ملاحظات قد تطرأ لافتا إلى أن استقرار الميدان يعد أولوية قصوى وأن توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للمتعلمين مسؤولية تشاركية بين جميع الأطراف.

وبين أن فرق المتابعة الميدانية بالوزارة ستواصل عملها خلال الأسابيع الأولى للعام الدراسي لرفع تقارير دورية عن احتياجات المدارس والعمل على تذليلها بشكل عاجل بما يضمن انتظام العملية التعليمية دون معوقات.

وأكد حرص الوزارة على طلبة مدارس التربية الخاصة بكافة فئاتهم موضحا أن التربية الخاصة تمثل جزءا أصيلا من منظومة التعليم في الكويت وأن الوزارة تولي هذه الفئة عناية خاصة من خلال توفير السبل التعليمية الملائمة والدعم الفني والإداري اللازم لهم. وأفاد بأن المدارس المخصصة للتربية الخاصة تحظى بمتابعة مباشرة لضمان تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة وتزويدها بالكوادر المتخصصة والبرامج التربوية التي تساعد الطلبة على تنمية قدراتهم بما يتناسب مع إمكاناتهم.

وأضاف الطبطبائي أن وزارة التربية ماضية في خططها لتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية بما يواكب متطلبات العصر لافتا إلى أن ذلك يسير جنبا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية للمدارس في جميع المراحل والمناطق التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين.

وشدد على أن الاهتمام بالمعلم والطالب يمثل محور العملية التعليمية لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز البرامج التدريبية للكوادر التعليمية إلى جانب توفير جميع الوسائل الداعمة لتطوير مهارات المتعلمين وصقل قدراتهم.

ودعا الطبطبائي الإدارات المدرسية إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور وإشراك المجتمع المحلي في دعم العملية التربوية مبينا أن نجاح العام الدراسي يعتمد على تضافر الجهود بين المدرسة والأسرة والوزارة.

وأكد أن وزارة التربية ملتزمة بمتابعة الأعمال أولا بأول والعمل على تذليل جميع المتطلبات التي تضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها في تنشئة جيل متعلم وواع قادر على خدمة وطنه والمساهمة في بنائه.

ورافق الوزير خلال جولته وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية المهندس محمد الخالدي والوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد.