الشيخة الزين الصباح: توجيه رسالة خليجية مشتركة إلى الخارجية الأمريكية للتضامن مع قطر إزاء اعتداءات الاحتلال

سعادة السفيرة الشيخة الزين الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية

أكدت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح أن سفارة دولة الكويت في واشنطن وبصفتها ممثلة لدولة الرئاسة الحالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بتوجيه رسالة خليجية مشتركة للتضامن مع قطر إزاء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي باسم سفراء دول المجلس لدى الولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت الشيخة الزين الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الرسالة التي تأتي على إثر انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر وانسجاما مع البيان المشترك الصادر عنها أعربت عن “التضامن الكامل لدول المجلس مع دولة قطر الشقيقة إزاء الاعتداءات الإسرائيلية السافرة التي استهدفت سيادتها مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية إدانة تلك الانتهاكات وضرورة منع تكرارها”.

وأوضحت أن الرسالة شددت على أهمية اضطلاع الولايات المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ضمن إطار المجلس وضمان الالتزام الصارم بالمواثيق والأعراف الدولية بما يحول دون السماح بمرور مثل هذه الممارسات من دون محاسبة أو رادع.

وكانت القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة الأول من أمس الاثنين قد بعثت برسالة صمود وتضامن عربي إسلامي مع دولة قطر إزاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي السافر مؤكدة ان الاعتداء على قطر أمر مرفوض للأمتين العربية والإسلامية.