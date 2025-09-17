"الجمارك" تحبط محاولة تهريب حوالي 60 كيلوغراما من مادة الماريغوانا المخدرة

أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء إحباط محاولة تهريب حوالي 60 كيلوغراما من مادة الماريغوانا المخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل أكياس أعلاف على متن إحدى السفن التابعة لإحدى الشركات المحلية.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي إن إجراءات التفتيش والتدقيق أسفرت عن ضبط هذه الكمية الكبيرة من مادة الماريغوانا مؤكدة أنه تم حجز السفينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وذكرت أن المضبوطات أحيلت إلى جهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم مؤكدة استمرارها في تنفيذ توجيهات القيادة العليا بالوزارة وعلى رأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمضاعفة الجهود للتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة وحماية البلاد من أي تهديد يطال أمنها واستقرارها.