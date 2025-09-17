بنك بوبيان يدشّن برنامج جديد لإصدار شهادات إيداع متوافقة مع الشريعة الإسلامية

الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة لبنك بوبيان عبدالسلام الصالح ورئيس مجموعة الخزانة عادل المطيري

أعلن بنك بوبيان عن تدشين برنامج جديد لإصدار شهادات إيداع بقيمة 2 مليار دولار أميركي، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة ريادية لتكون الأولى من نوعها لبنك كويتي. ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية البنك لتنويع مصادر السيولة، و تعزيز استقراره المالي، واستقطاب الإستثمارات العالمية.

ويتيح البرنامج للمستثمرين شهادات إيداع قصيرة الأجل، لمدة تتراوح من شهر واحد إلى سنة، وذلك استجابةً للطلب المتنامي من المستثمرين الدوليين لهذا النوع من الشهادات.

رؤية استراتيجية وتنويع للسيولة

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة لبنك بوبيان، عبدالسلام الصالح “إن إطلاق برنامج شهادات الإيداع يؤكد نهج بنك بوبيان القائم على التطور في المنتجات المصرفية، وتنويع مصادر السيولة، إلى جانب تعزيز حضوره الإقليمي والعالمي، لاسيما في أسواق الصكوك، ليعكس هذا الإصدار ثقة المستثمرين في استراتيجية البنك المالية، ويؤكد السمعة المرموقة التى يتمتع بها بوبيان بفضل ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة.”

وأضاف الصالح أن البرنامج يتيح أمام البنك آفاقًا لاستقطاب فئة جديدة من المستثمرين، ويدعم استراتيجية تنويع المخاطر وتعزيز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق، فضلاً عن ترسيخ مكانة بنك بوبيان على الساحة المالية العالمية.

من جهته، صرح رئيس مجموعة الخزانة، عادل المطيري، “إن إطلاق هذا البرنامج يجسد التزام بنك بوبيان بتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويعزز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في الأسواق الآسيوية التي تشهد طلبًا متزايدًا على أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، حيث تحظى شهادات الإيداع بزخم واسع كأداة استثمارية موثوقة، وهو ما يمنح البنك فرصة فريدة لتوسيع قاعدة مستثمريه الدوليين، وتعزيز حضوره العالمي، وتوفير قنوات تمويل أكثر تنوعاً واستقراراً، ودعم نموه المستدام على المدى الطويل.”

وأضاف “يتماشى البرنامج مع سياسة بنك بوبيان القائمة على التطور المستمر، وتنويع أدوات التمويل وضمان استقرار السيولة، مشدداً على دوره في دعم التزام البنك بالمعايير الرقابية.”

وأكد المطيري “في ظل التطور الملحوظ في أسواق المال، يمثل البرنامج إضافة نوعية قيّمة لمعايير السيولة الرقابية لدى بنك الكويت المركزي، كما يتوافق مع متطلبات ومعايير بازل (Basel III).”

شراكة دولية تعزز الثقة

تم إنشاء البرنامج بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد (SCB) كمنظم وحيد للبرنامج، لهيكلة وإطلاق هذه المبادرة الرائدة.