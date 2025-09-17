متجر بنك الخليج الإلكتروني يتيح للعملاء شراء iPhone 17 .. بالنقاط

متجر بنك الخليج الإلكتروني يتيح للعملاء شراء iPhone 17

في خطوة مبتكرة تعكس التزامه بمكافأة عملائه وتقديم أفضل العروض، أصبح بإمكان عملاء بنك الخليج الحصول على هاتف iPhone 17 الجديد كلياً، من خلال متجر نقاط الخليج الإلكتروني ، والذي يُعد المتجر الإلكتروني الأول من نوعه في القطاع المصرفي الكويتي.

وأوضح البنك في تصريح صحافي أن المتجر الإلكتروني متاح عبر تطبيق بنك الخليج على الموبايل، ما يتيح للعملاء الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة وشراء مجموعة واسعة من المنتجات التي تُسعَّر مباشرة باستخدام النقاط، دون الحاجة إلى الدفع بالدينار أو الدولار.

ويُعد برنامج مكافآت “نقاط الخليج” من أسرع وأفضل برامج المكافآت في الكويت، حيث يتيح للعملاء جمع النقاط من خلال جميع المعاملات التي تُجرى باستخدام بطاقات الائتمان، ثم استبدال هذه النقاط بمجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة عبر تطبيق بنك الخليج على الهاتف المحمول. وتشمل هذه الخيارات:

استبدال النقاط نقداً من خلال تحويلها إلى البطاقة الائتمانية المختارة بشكل فوري.

مشاركة النقاط مع الأهل والأصدقاء كهدايا بكل سهولة.

استخدامها في حجز تذاكر السفر، والفنادق، وتأجير السيارات حول العالم.

التسوق عبر متجر إلكتروني مبتكر يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي الكويتي، حيث يمكن شراء عدد كبير من المنتجات وتسعيرها مباشرة بالنقاط.

ويأتي هذا العرض في إطار جهود بنك الخليج لتعزيز تجربة العملاء ومكافأتهم على استخدامهم المستمر لمنتجات وخدمات البنك، ولا سيما بطاقاتهم الائتمانية، وذلك في سياق استراتيجيته الهادفة إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجاتهم.

وأشار البنك إلى أن تجربة العميل تُعد محور كل ابتكار يقدمه، لافتاً إلى أن برنامج “نقاط الخليج” المُحسَّن لا يقتصر فقط على تقديم المكافآت، بل يهدف أيضاً إلى خلق لحظات من السعادة والتوفير والراحة للعملاء في كل معاملة.

ويأتي برنامج “نقاط الخليج” ضمن باقة شاملة من الخدمات والمنتجات التي تُلبي تطلعات العملاء وتتجاوز توقعاتهم، إذ يحرص البنك باستمرار على التواصل مع العملاء واستطلاع آرائهم بشأن الخدمات المقدمة، ليتم تطوير المنتجات وطرحها بما يحقق رضا جميع العملاء.

وانطلاقاً من حرص البنك على تعزيز ثقافة الادخار في المجتمع، يواصل بنك الخليج تشجيع عملائه على استخدام بطاقات الائتمان كبديل عن بطاقات السحب، بما يمكّنهم من الاستفادة من النقاط المتراكمة على مشترياتهم اليومية، ويساهم في دعم قدرتهم على الادخار بشكل مبتكر وعملي.