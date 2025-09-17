“زين” .. “أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية” في الكويت

مبنى زين

أعلنت مجموعة زين فوزها بجائزة “أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية” في الكويت عن العام 2025، وذلك في التصنيف الأخير لمجلة World Finance العالمية.

وكشفت زين الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذه الجائزة تبرز التزامها العميق بتطبيق أعلى معايير الشفافية والممارسات المؤسسية الرشيدة في علاقاتها مع المستثمرين وجميع أصحاب المصلحة، علما أن هذا التتويج جاء للعام الخامس على التوالي.

وتُعد مجلة World Finance، التي تتخذ من لندن مقرا لها، من أبرز الدوريات المتخصصة في تغطية وتحليل القطاع المالي والأعمال الدولية والاقتصاد العالمي، وتحظى بتقدير واسع في الأوساط الاقتصادية والمالية.

وأفادت المجموعة أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود فريقها المتخصص في تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة المؤسسية وعلاقات المستثمرين تضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال، ما يرسّخ الثقة في نهجها الشفاف والمتوافق مع الجهات التنظيمية والإشرافية، مبينة أن هذا التوجه الاستراتيجي يُعد أحد أبرز عوامل تميزها إقليميا ودوليا، الذي نال تقديرا واسعا من العديد من الجهات والمحللين والمساهمين.

وتُعد الحوكمة المؤسسية اليوم من أبرز العوامل التي تميز الشركات في بيئة الأعمال التنافسية، وهو ما يتجلى بوضوح في نهج عمل زين، باعتبارها من الكيانات الرائدة المدرجة في السوق الأول، وتلتزم المجموعة التزاما صارما بجميع الأنظمة واللوائح التنظيمية في الكويت، بما في ذلك الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، بالإضافة إلى الجهات الرقابية في الأسواق الإقليمية التي تنشط فيها عملياتها.

وتضع شركة زين الحوكمة الرشيدة في صميم عملياتها، لضمان الشفافية وتطبيق الممارسات المسؤولة التي تبني الثقة مع جميع أصحاب المصلحة، كما تسترشد في قراراتها بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، بما يخلق قيمة طويلة الأمد ويدعم المجتمعات والبيئة.

وتحرص زين على الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، وتعزيز الاشتمال والتنوع كجزء من ثقافتها المؤسسية، ومع اعتبار الخصوصية وحماية البيانات من الأولويات الرئيسية، تواصل الشركة تعزيز مرونتها، وحماية ثقة عملائها، ودفع عجلة النمو المستدام.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يبرز التزام زين بالامتثال التنظيمي وترسيخ ثقافة النزاهة على كافة مستويات أعمالها، حيث كانت المجموعة من أوائل شركات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات في المنطقة التي حققت هذا التميز، حيث تحرص على بناء علاقات شفافة وتعاونية مع جميع أصحاب المصلحة، بما يعزز مكانتها كمؤسسة مسؤولة ومتقدمة في هذه الصناعة.

وعززت زين التزامها بالحوكمة المؤسسية من خلال نهج قوي لإدارة السياسات يضمن الاتساق عبر المجموعة وشركاتها التابعة، ومن خلال ترجمة توجهات مجلس الإدارة إلى سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ، توفر زين إطارا متينا يوجه عملية اتخاذ القرار اليومية ويضمن المساءلة على جميع المستويات، ويلعب مجلس الإدارة دورا محوريا في اعتماد السياسات على مستوى المجموعة، وتحديد شهية المخاطر، ووضع المعايير الأخلاقية، وإجراء المراجعات الدورية، بينما تضمن الإدارة التنفيذية تطبيق هذه السياسات بفعالية من خلال آليات التدريب والرقابة.

ويعتمد إطار الحوكمة المؤسسية في زين على منظومة متكاملة من السياسات التي تشمل السلوك المؤسسي، إدارة المخاطر، حماية الخصوصية، الشفافية، مكافحة الفساد، حقوق أصحاب المصلحة، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، مدعومة بإجراءات تنظيمية وسجلات دقيقة تضمن الاتساق والوضوح.

وتُطبق هذه السياسات على جميع عمليات المجموعة، بما يعزز الممارسات المسؤولة، ويساعد في ربط الأهداف التشغيلية بالاستراتيجية العامة وإدارة المخاطر، وهو ما يرسخ ثقافة الامتثال ويعمل على خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة، كما تلتزم زين بإجراء مراجعات دورية ومقارنات معيارية مع أفضل الممارسات العالمية، تأكيدًا على سعيها المستمر نحو تطوير منظومة الحوكمة.

ويهدف إطار الحوكمة في زين إلى الحد من المخاطر وتسهيل الرقابة الفعالة من قبل مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية من خلال مراقبة تنفيذ السياسات، وتُعزز الحوكمة المؤسسية الضوابط الداخلية التي ترفع من مصداقية البيانات المالية وتُرسخ ثقافة الامتثال، وهو ما ساعد زين على كسب ثقة الأسواق وجذب المستثمرين العالميين.

وهي في هذا الإطار، تواصل تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية من خلال تبني أدوات رقمية متقدمة تُمكنها من مراقبة الأداء، تقييم المخاطر، وتعزيز الشفافية في الوقت الفعلي، وقد ساهم التحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى البيانات، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة للتغيرات التنظيمية والاقتصادية، ويعكس هذا التوجه حرص المجموعة على دمج الابتكار في جوهر عملياتها، بما يضمن استدامة الحوكمة ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتواصل إدارات علاقات المستثمرين والاستدامة والحوكمة المؤسسية في زين جهودها في رفع الوعي بالقضايا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، استجابة للاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات، وقد طورت زين سياسات تعزز الشفافية وتركز على المسؤولية الاجتماعية، كما أن تقريرها السنوي وتقريرها في مجالات الاستدامة يعكسان التزامها بدعم الاتصال الهادف الذي يقود إلى تغيير منهجي عادل.

وتؤكد زين من خلال هذا الإنجاز مجددا ريادتها في مجال الحوكمة المؤسسية، وتُرسخ مكانتها كشركة مسؤولة تضع الشفافية، الامتثال، والاستدامة في صميم عملياتها، بما يعزز ثقة الأسواق ويجذب المستثمرين.