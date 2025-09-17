وزير الصحة: سلامة المرضى أساس العمل الصحي وجودة الرعاية معيارنا الثابت

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال فعالية اقامتها الوزارة بمناسبة "اليوم العالمي لسلامة المرضى"

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء أن سلامة المرضى هي الأساس في جميع الخدمات الصحية وجودة الرعاية المعيار الذي لا يمكن الحياد عنه مضيفا أن صحة الإنسان أمانة في أعناق الجميع وحق أصيل لا يقبل التهاون أو التأجيل.

جاء ذلك في كلمة للوزير العوضي خلال فعالية أقامتها الوزارة بمناسبة (اليوم العالمي لسلامة المرضى) الذي يصادف 17 سبتمبر ويأتي هذا العام تحت شعار (رعاية مأمونة لكل مولود وكل طفل) ليسلط الضوء على فئة من أكثر الفئات عرضة للخطر في الرعاية الصحية.

وأضاف أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن تعزيز أنظمة السلامة وجودة الرعاية أسهم في إنقاذ ملايين الأرواح خلال العقدين الماضيين ما يثبت أن الاستثمار في برامج السلامة يعود بالنفع المباشر على صحة الشعوب.

وأوضح أن وزارة الصحة تحتفل هذا العام باليوم العالمي لسلامة المرضى عبر خطة متكاملة تشمل مبادرات نوعية وتوجيهات إرشادية مع وضع مؤشرات أداء واضحة لافتا إلى أن (جائزة نجمة السلامة) التي تحتفل بها الوزارة للعام الحادي عشر على التوالي تعد وسيلة تحفيزية لتكريم المتميزين في هذا المجال.

وأشار إلى أن الكويت كانت سباقة في تبني برامج الجودة وسلامة المرضى منذ مطلع الألفية الجديدة حيث أنشأت إدارة متخصصة للجودة والاعتماد وعززت أنظمة السلامة في مختلف المرافق الصحية العامة والخاصة.

وذكر أن الكويت شاركت في صياغة (حلول السلامة التسعة) مع خبراء دوليين كما طبقت برنامج التيقظ الدوائي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الأدوية والمستحضرات البيولوجية فضلا عن إلزام الكوادر الصحية بالحصول على دورات متخصصة في إنعاش القلب والتدريب الطبي المستمر.

وأكد أن قانون مزاولة المهن الطبية رقم 70 لسنة 2020 جاء ليحفظ حقوق المريض ومزاولي المهنة وليضمن تقديم رعاية صحية شاملة وآمنة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

كما أكد التزام وزارة الصحة بمواصلة برامج الجودة والتحسين المستمر متوجها بالشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي على جهودهم في ترسيخ ثقافة السلامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية في البلاد.

وشهدت الفعالية تكريم وزير الصحة للمشاريع الفائزة بجائزة (نجمة السلامة) لعام 2025 واللجان المتميزة ببرنامج السياسات والإجراءات في الرعاية الأولية إضافة إلى المتميزين من تمريض الجودة.