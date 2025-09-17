الداخلية: ضبط قائد مركبة تسبب في حادث دهس أودى بحياة شخص خلال وقت قياسي

المركبة

كشف قطاع شؤون الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة مباحث محافظة الجهراء – مكتب مباحث المطلاع، ملابسات حادث دهس نتج عنه وفاة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هوية قائد المركبة وضبطه خلال وقت قياسي.

وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ إلى مخفر شرطة القصر يفيد بوقوع حادث دهس ووجود حالة وفاة، حيث انتقل رجال الأمن على الفور إلى موقع البلاغ وتبين وجود المجني عليه متوفى بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة مجهولة فرّت من المكان.

وعلى ضوء ذلك باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها الميدانية والفنية، حيث تم استخراج تصوير كاميرات المراقبة في محيط الحادث وتبيّن أن مركبة نقل «هاف لوري» مجهولة الرقم ارتكبت الواقعة ولاذ قائدها بالفرار، وبجهود دقيقة لتتبع حركة المركبة عبر كاميرات مراقبة المرور، تم تحديد بياناتها والتوصل إلى هوية قائدها، وهو مقيم من الجنسية الأفغانية.

وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع المركبة في منطقة الفردوس، حيث جرى رصدها بعد أن قام المتهم بإخفائها بعيدًا عن مسكنه، وقد أعدّت القوة كميناً محكماً أسفر عن ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقرّ بارتكابه الحادث دون قصد، وهروبه خوفًا من الملاحقة القانونية.

وقد تم التحفظ على المتهم وحجزه، تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.