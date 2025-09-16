الخدمة المدنية: ترشيح 1236 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء ترشيح دفعة جديدة من المسجلين في نظام التوظيف المركزي والبالغ عددهم 1236 مواطنا ومواطنة داعيا المرشحين التوجه مباشرة إلى جهة العمل المحددة دون الحاجة إلى مراجعة الديوان.

وقال الديوان في بيان صحفي بيان صحفي إن هذه الدفعة شملت ترشيح عدد من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم سواء من المؤهلين للترشيح لأول مرة أو من سبق لهم رفض الترشيح مسبقا وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية المتوافرة.

وحول المسجلين من حملة الشهادات الثانوية والمتوسطة الذين التحقوا بالدورات التأهيلية أوضح أن الديوان سيقوم بترشيحهم فور اجتيازهم لتلك الدورات بنجاح تمهيدا لتعيينهم في جهات العمل المعنية.

وأكد أنه بصدد تلقي بيانات المرحلة الثانية من الاحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية للعام المالي (2025 – 2026) تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية حيث سيتم إصدار دفعات ترشيح جديدة بعد اعتماد البيانات وفقا لخطط التوظيف المعتمدة لدى الجهات الحكومية.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للقرار السيادي الصادر عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الذي ينص على ربط الترشيحات بالاحتياج الفعلي لجهات العمل.