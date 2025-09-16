البنك التجاري الكويتي يتواجد في مجمع الأفنيوز

رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري بدور بوخمسين

بعد النجاح الكبير الذي حققه البنك التجاري الكويتي خلال فعالية إطلاق بطاقة YOU مسبقة الدفع في مجمع الخيران مول، يستعد “التجاري” لاستقبال الشباب والطلبة الجامعيين في وجهة جديدة ومميزة، حيث ينظم البنك فعالية استثنائية في مجمع الأفنيوز خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس الموافق 18 سبتمبر إلى السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، وذلك للاحتفال بإطلاق بطاقة YOU مسبقة الدفع بحلّتها الجديدة والمزايا الحصرية التي توفرها لفئة الشباب.

وبهذه المناسبة صرحت بدور بوخمسين – رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري – أن الفعالية المرتقبة تأتي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لبطاقة YOU وهم شركة STC للاتصالات، وشركة أولى للوقود، وVOX سينما، وكاريبو كافيه، حيث سيجتمع جميع الشركاء في جناح موحد يقدم تجربة تفاعلية مبتكرة للزوار تجمع بين الخدمات المصرفية الذكية والعروض الترفيهية التي تلامس اهتمامات الجيل الجديد.

كما أوضحت بدور أن الفعالية في مجمع الأفنيوز ستتضمن العديد من الهدايا لزوار الجناح ضمن أجواء شبابية ترفيهية. وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف الزوار – خصوصًا فئة الشباب والطلبة الجامعيين – بمزايا بطاقة YOU التي تم تصميمها خصيصًا لتلائم أسلوب حياتهم العصري، حيث تقدم البطاقة العديد من العروض والخصومات، إلى جانب تصميمها الأنيق المصنوع من مواد مستدامة في إطار التزام “التجاري” بتقديم حلول مالية عصرية ومسؤولة ومستدامة.

وأشارت بدور أنه يمكن للعملاء الانضمام لباقة YOU للشباب عبر تطبيق البنك التجاري، مع إمكانية إصدار البطاقة المسبقة الدفع الافتراضية وتحويل المكافأة الطلابية بكل سهولة دون الحاجة إلى زيارة الفرع، ما يعكس حرص البنك على توفير تجربة مصرفية مرنة وسهلة لفئة الشباب.

وأضافت بوخمسين قائلة أن بطاقة YOU مسبقة الدفع – المصنعة بنسبة 70% من مواد معاد تدويرها – تتميز بمجموعة من المزايا الحصرية، من أبرزها الاسترداد النقدي الشهري بنسبة تصل إلى %10 عند التسوق من مجموعة مختارة من المحلات التجارية، وهدية نقدية بقيمة 50 دينارًا كويتيًا عند تحويل المكافأة الطلابية. كما يحصل العملاء على خصومات حصرية تشمل تخفيضات على فواتير وأجهزة STC الذكية، ورصيد مجاني بقيمة 5 دنانير مع شركة أولى للوقود لأول 50 مستخدم كل يوم أحد، بالإضافة إلى خصم %50 على تذاكر سينما فوكس و%25 على الوجبات الخفيفة داخل السينما، وخصم %50 مع كاريبو كافيه كل يوم خميس لأول 50 مستخدم، إلى جانب عروض أخرى تصل إلى خصم بنسبة %50 على اشتراكات النوادي الرياضية، الكافيهات، وتطبيقات التوصيل.

واختتمت بدور بوخمسين حديثها مؤكدة أن تنظيم هذه الفعالية في مجمع الأفنيوز يأتي ضمن استراتيجية “التجاري” للتواصل المباشر مع فئة الشباب، وتقديم منتجات مصرفية تواكب احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم المستقبلية عبر شراكات فعالة وتجربة مصرفية مبتكرة تمزج بين التكنولوجيا والترفيه، موجهة الدعوة للطلبة والشباب إلى زيارة جناحه في مجمع الأفنيوز خلال أيام الفعالية لاكتشاف مزايا بطاقة YOU والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات والاستفادة من العروض والهدايا المقدمة خلال الحدث.

هذا، ويمكن للشباب الراغبين الاستفادة من باقة YOU وبطاقتها الجديدة متابعة حسابات البنك الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.cbk.com، أو التواصل عبر خدمة الواتساب على الرقم 1888225.