رئيس التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى

في إطار استراتيجيته لتقديم تجارب مصرفية فريدة ومبادراته الرامية إلى تعزيز مكانته باعتباره البنك الأكثر مكافأة في الكويت، يواصل بنك الخليج تنظيم مبادرته المميزة “نقصة الخليج”، حيث يفاجئ عملاءه بشكل دوري بوجبات ومشروبات مجانية، بالتعاون مع أبرز المطاعم والمقاهي والمتاجر المحلية.

تجمع هذه المبادرة بين مكافأة العملاء من ناحية ودعم الشباب من رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى، بما يرسخ دور بنك الخليج كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، ويؤكد التزامه بتقديم تجارب حقيقية وقريبة من العملاء تجعل منه البنك الأقرب إلى المجتمع بشكل عام وللشباب بشكل خاص.

من خلال شراكاته الاستراتيجية مع مجموعة من أبرز العلامات التجارية الكويتية، يسلّط بنك الخليج الضوء على المبادرات الشبابية والمواهب الريادية التي تقود قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، من خلال التعاون مع العديد من العلامات الشبابية المميزة مثل (سان ريستورانتي، مطبخي، سيكو، توبيز، يلو، عصير تايم، وفات كاب). حيث يهدف البنك من خلال هذه الشراكات إلى دعم رواد الأعمال الشباب وزيادة انتشار مشاريعهم، بالتوازي مع تقديم تجارب مبتكرة لعملائه تجمع بين الجودة والإبداع.

التفاعل مع الشباب

وتعد فئة الشباب محوراً أساسياً في مختلف مبادرات بنك الخليج في مختلف المراحل، حيث يحرص البنك على التواجد في قلب تجاربهم اليومية عبر أنشطة مباشرة في الجامعات والأماكن الاجتماعية التي يرتادونها. حيث تضمنت المبادرات فعاليات ورعايات للعديد من المعارض الجامعية مثل (جامعة الكويت، جامعة عبد الله السالم، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والجامعة الأمريكية في الكويت) بالإضافة إلى المشاركة في (معرض دراستي) بهدف تعريفهم بالخدمات المصرفية المقدمة من بنك الخليج بالإضافة إلى تقديم منتجات حصرية ومكافآت فورية. ومن خلال التعاون يقدّم بنك الخليج تجارب ممتعة ومبتكرة تلائم نمط حياة الشباب وتواكب اهتماماتهم، مما يعزز مكانته كالبنك الأقرب لجيل المستقبل.

بنك الخليج يواصل دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تجارب استثنائية

حظيت “نقصة الخليج” بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك العملاء صوراً ومقاطع فيديو من تجربتهم، ما ساعد في زيادة الوعي بالمبادرة وخلق حالة من الحماس والانتظار لتوزيع المنتجات المجانية، مما يساهم في زيادة حجم مبيعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويساهم في نموها انتشارها والوصول إلى شرائح عملاء جديدة.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة/ نجلاء العيسى: “مهمتنا تتجاوز الخدمات المصرفية المميزة، إذ نسعى لمكافأة عملائنا، ودعم الشباب والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال مبادرة نقصة الخليج بالتعاون مع أفضل المطاعم والمتاجر الكويتية، نعمل على مكافأة عملائنا ودعم الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه”.

وأضافت: “وجودنا المستمر في الجامعات والأماكن الحيوية للشباب ومشاركاتهم طموحهم في خوض تجارب ناجحة في عالم ريادة الأعمال يجعل بنك الخليج جزء من أسلوب حياتهم اليومي، وليس مجرد بنك يقدم خدمات مالية، مشيرة إلى آن بنك الخليج راع رئيسي لمسابقة برنامج الشركة التي تنظمها سنوياً جمعية إنجاز الكويت والذي يهدف إلى تحفيز طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية لدخول عالم ريادة الأعمال، وتعليمهم كيفية تأسيس المشاريع التجارية، ويزودهم بمهارات القيادة والإدارة.