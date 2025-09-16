×
الأمم المتحدة تدين هجوم الاحتلال على قطر وتعدّه اعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إن هجوم الاحتلال الذي استهدف قادة من حماس في قطر الأسبوع الماضي، يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، وحض على “المحاسبة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون”.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في افتتاح جلسة طارئة بشأن الهجوم إن “الهجوم الذي شنه الاحتلال على المفاوضين في الدوحة في 9 أيلول/سبتمبر هو انتهاك صادم للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض في كل أنحاء العالم”.

