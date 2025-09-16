مجموعة المرأة الدولية تطلق موسمها الجديد احتفاءً بثقافة المكسيك وتراثها

مجموعة المرأة الدولية تطلق موسمها الجديد احتفاء بثقافة المكسيك وتراثها

اطلقت مجموعة المرأة الدولية موسمها الجديد لعام 2025-2026. حيث تمحور الاجتماع الاول لهذا الموسم بلقاء وترحيب بالعضوات واحتفاء بثقافة المكسيك وتراثها، وذلك يوم الأحد 14 سبتمبر، في فندق كراون بلازا. ورحبّت الرئيسة الجديدة، السيدة ماريكا كوشلامازاشفيلي، زوجة سفير جمهورية جورجيا، بالعضوات، السفيرات والضيوف بحضور مجلس إدارة المجموعة.

استهلّ الاجتماع بدقيقة صمت حداداً على روح السيدة روضة إليزابيث محمود عضو المجموعة، ومؤسسة ومديرة مدرسة الكويت الإنجليزية، التي كرست 43 عاماً من حياتها للتعليم.

في كلمتها الافتتاحية، شكرت السيدة كوشلامازاشفيلي سعادة الشيخة هنوف بدر المحمد الصباح، الرئيسة الفخرية للمجموعة على دعمها المتواصل. كما أعربت عن خالص امتنانها لعضوات مجلس إدارة المجموعة على ثقتهم في قيادتها، مما يضفي شعورًا عميقًا بالمسؤولية.

ثم قدّمت السيدة كوشلامازاشفيلي نائبات رئاسة مجلس الإدارة الجدد وهنّ: السيدة ريما الخالدي، زوجة سفير دولة فلسطين؛ والسيدة ثيانو بلاتوس، زوجة سفير الجمهورية اليونان والسيدة ميدوري موكي، زوجة سفير اليابان؛ والسيدة سايه غوفين، زوجة سفير الجمهورية الفرنسية. كما أعربت عن خالص شكرها لسلفها ومستشارة رئيسة مجموعة المرأة الدولية الحالية، السيدة بولينا دلاميني، زوجة سفير مملكة إيسواتيني. كما أعربت عن امتنانها للسيدة لورا دوكلود فيلاريس، زوجة سفير الولايات المتحدة المكسيكية، لدعمها في تنظيم هذا الحدث.

وتعهدت السيدة كوشلامازاشفيلي بمواصلة مسيرة التبادل الثقافي من خلال برامج متنوعة من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية.

انطلقت الفعالية بعرض فيديو يُسلّط الضوء على رحلة إلى أربع دول أفريقية – جنوب أفريقيا (كيب تاون وجوهانسبرغ)، وزيمبابوي، وبوتسوانا، وإسواتيني – ضمت عدد من عضوات المجموعة برفقة ازواجهن في الفترة بين 17 سبتمبر إلى 3 أغسطس. والتي نظمتها السيدة دلاميني، حيث قامت الأخيرة بشرح موجز عن هذه التجربة الاستثنائية.

تحت شعار “المكسيك: أرض التقاليد والفنون والنكهات والتراث”، تولّت السيدة دلاميني منصب عريف الحفل. وقد تميّز هذا الحفل بأهمية خاصة، إذ صادف الذكرى الخمسين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك والكويت. واحتفاءً بهذه المناسبة، دُعيت الضيفات إلى رحلة ثقافية لاستكشاف بعضٍ من أعرق تقاليد المكسيك.

افتتح البرنامج بفيلم قصير عن رحلة سياحية، يُسلّط الضوء على مناظر المكسيك الطبيعية وتراثها، ثم تعرّفت العضوات على حياة الفنانة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو وإرثها الفني، التي حوّلت أعمالها الاستثنائية من الألم والمعاناة إلى فنٍّ خالد.

واستمرت الرحلة الثقافية بموجز عن أحد أكثر تقاليد المكسيك حيويةً: لوتشا ليبري، المصارعة المحترفة التي ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي. حيث تشتهر هذه الرياضة بأقنعتها الملونة وقصصها الدرامية، وترمز إلى الصراع الأبدي بين الخير والشر، وأصبحت ظاهرة ثقافية بارزة في المكسيك وخارجها.

بعد ذلك اطّلعت الحاضرات على فن الطهو المكسيكي، وهو تعبير جوهري عن هوية الأمة. وتعرفن على كيفية مزج المطبخ المكسيكي بين التقنيات التقليدية والإبداع والذي أدرجته اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية. وتبع هذا عرض طهي حيّ للطاهيتين المكسيكيتين فرناندا ودانييلا بيريز باريرا من مطعم هولي جواكامولي المكسيكي، واللتين أمتعتا الحضور بنكهات أصيلة.

وزاد من إثراء هذا الصباح عزف الفنان يوسف جمعة للموسيقى المكسيكية الحية، مما أضاف إيقاعًا وأجواءً مميزة للاحتفال.

وتميزت الفعالية بوجود السوق المكسيكي التفاعلي، الذي أعاد إحياء روح السوق التقليدية. وتضمنت المحطات متجر فاكهة من شركة ستار فروت، ومقهى من لورا دوكلود، ومتجر باناديريا من باناديريا لا كوريتا، وعربة ذرة من الشيف المكسيكية ليليا لوبيز، ومتجر أعمال يدوية من تالافيرا كرييشنز، ومتجر زهور، واستوديو فوتوغرافيكو، وشاحنة سوبر ماركت كيتكو.

قدّم هذا اليوم المميز للعضوات والضيوف تجربة أصيلة لثقافة المكسيك الغنية وفنونها ونكهاتها وتقاليدها، معلنًا انطلاق موسم مجموعة المرأة الدولية 2025-2026 في الكويت، وهو موسمٌ من المتوقع أن يكون مميزًا وملهمًا.

وفي الختام، أعربت السيدة كوشلامازاشفيلي عن امتنانها لجميع المساهمين الذين ساهموا في إنجاح الفعالية. تم تقديم الشكر بشكل خاص إلى سفارة المكسيك في الكويت، وفندق كراون بلازا، والمدرسة البريطانية في الكويت (BSK)، وستار فروت، ومركز السلطان، وتالافيرا كرييشنز، وميكسيتا، وكيتكو، وهولي جواكامولي، ولا كوريتا.