وكيل “الداخلية” بالتكليف يقوم بجولة ميدانية لمتابعة الحالة المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف وقيادات الوزارة خلال الجولة التفقدية

قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية لمتابعة الحالة المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025-2026 بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان اللواء العدواني تابع خلال الجولة انسيابية الحركة المرورية في محيط المدارس والطرق الرئيسية والسريعة.

وأكد العدواني وفق البيان ضرورة تنفيذ الاستعدادات الأمنية والمرورية بكل دقة لتقليل الازدحامات وتسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم بسهولة ويسر والتعامل بحزم مع أي سلوكيات خاطئة على الطرق بما يضمن وصول الجميع إلى وجهاتهم بسلام.

وشدد على ضرورة تكثيف التواجد الميداني لقيادات المرور للإشراف المباشر على تسيير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة إلى جانب تعزيز التواجد الأمني على الطرق السريعة والتقاطعات الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المناطق السكنية التي تقع في محيطها العديد من المدارس منعا لعرقلة حركة السير والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي أمام المدارس.

ودعا أولياء الأمور والطلبة إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية بما يسهم في تعزيز الجهود الأمنية والمرورية وتحقيق أعلى درجات الانسيابية والسلامة على الطرق.

كما أعرب اللواء العدواني عن ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار مبينا أن نجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة ينطلق من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.